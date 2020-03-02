«بكاء العربي».. رؤية جديدة لتاريخ الأندلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي

«إذا كان صاحب العمر وقسيم الروح قد خانني، فمن ينجو من الظنة بعد؟!» تساؤل كبير يطرحه أبوعبدالله الصغير في مسرحية «بكاء العربي» التي تسعى إلى إعادة تشكيل التاريخ مسرحياً من وجهة نظر إنسانية يخبرنا عنها بطل العمل الممثل والمخرج المسرحي نبيل المازمي، كما يشاركنا بعض تفاصيل شخصيته في المسرحية التي تعرض في «أيام الشارقة المسرحية».

يقول: من يتتبع أعمالنا السابقة يعرف أننا نقدم النصوص العالمية، لكن في هذا العمل نمتلك تغييراً كبيراً، فنحن اليوم نقدم أسلوباً مختلفاً تماماً، نقدم نصاً عربياً بفكرة جديدة، وجاء هذا التحول بعد المشاركة في مهرجان «أيام قرطاج المسرحية» واطلاعنا على الكثير من العروض، ما جعلنا نعكس المرآة، ونعيد النظر إلى الداخل، لنعود إلى النصوص والمواضيع التي تمس واقعنا العربي، ونتمنى أن يلاقي هذا التوجه الإعجاب.

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قد يوحي عنوان «بكاء العربي» بالكثير من التراجيديا، والكثير من القصص؛ لذا كان لابد من التساؤل عن معالم الحكاية التي يوضحها لنا «المازمي»، يقول: قصة مسرحيتنا تسلط الضوء على شخصية أبوعبدالله الصغير وهو الحاكم الذي سلم مفاتيح غرناطة؛ لكننا هنا نتناول الموضوع من وجهة نظر إنسانية هذه المرة، فننقب داخل أعماق نفس هذا الحاكم وما كان يفكر ويشعر به كإنسان، ومن يقرأ النص سوف يرى في شخصيته العديد من الشخصيات التاريخية، ففيها شخصية المعتمد، والمعتضد، وصقر قريش، ومن الشخصيات المميزة في هذا العمل شخصية البهلول وهو النديم الذي لا يفارقه منذ الطفولة، وتعد علاقته ببهلوله ووزيره جوهرية في العمل.

تمر شخصية أبوعبدالله التي يقدمها المازمي بمراحل عمرية متباينة، وتقلبات شعورية عديدة خلال العمل، تسلط الضوء عليه قبل وأثناء توليه الحكم، ومن ثم الهزيمة وبعدها المنفى؛ حيث يهيم في شوارع المغرب، ويوضح أن العمل يعتمد على الشعر، وهو من إعداد مهند كريم الذي استطاع أن يقوم بتوليف ثلاثة نصوص؛ للخروج بهذا العمل، أما عن طريقته بالتعاطي مع النص فيذكر أنه ليفهم أبعاد القصة كان لا بد من فهم النطاق التاريخي للعمل وللشخصية أولاً، ومن ثم دراسة الشخصية وحدها ضمن سياق التغيرات التي طرأت عليها.

إلى جانب المسرح الذي يعده شغفه الأول، شارك «المازمي» بالعديد من الأفلام القصيرة، والأفلام الطويلة، منها «خورفكان 1507» المستوحى من كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وكانت له أيضاً العديد من المشاركات في أفلام توعوية تصورها المؤسسات المجتمعية؛ مثل: مراكز التنمية الأسرية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وكانت له تجربة بتقديم برنامج على «يوتيوب» أيضاً، لكن يبقى المسرح حالة خاصة بالنسبة له، على الرغم من أن دخوله المسرح جاء مصادفة.