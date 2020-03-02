أحمد بورحيمة: الشباب يتميز بتعدد مصادر المعرفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

انطلقت، صباح السبت، فعاليات الدورة التاسعة من «ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي»؛ إحدى الفعاليات المصاحبة للدورة ال30 من «أيام الشارقة المسرحية»، والمخصصة للمتميزين من طالبات وطلاب معاهد وكليات المسرح في الوطن العربي، بدأ الملتقى بلقاء جمع أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة مدير «الأيام»، بالمشاركين في دورة هذا العام من الملتقى.

أكد بورحيمة خلال الكلمة التي ألقاها في اللقاء أن الملتقى يأتي ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يولي اهتماماً كبيراً بالشباب العربي، وكشف عن أن الدورة ال11 من الملتقى التي ستنظم في عام 2022، ستشهد تنظيم ندوة تجمع كافة المشاركين في الملتقى خلال عقد من الزمن؛ من أجل تقييم التجربة، والوقوف على الفائدة التي قدمها الملتقى للمشاركين خلال مسيرتهم الإبداعية والمسرحية، ولفت بورحيمة إلى أن دعم صاحب السمو حاكم الشارقة، للثقافة والفنون؛ انعكس على الحركة المسرحية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث إن هناك اهتماماً كبيراً بالمسرح والفنون الأدائية، وتوج ذلك الاهتمام بإطلاق أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

وأضاف بورحيمة: «يتميز جيل الشباب اليوم بتنوع وتعدد مصادر المعرفة، وهو ما يجعل لهم القدرة على إنتاج وابتكار أعمال مسرحية، تعبر عمّا بدواخلهم من أحلام وطموحات، ونؤكد أننا نسعى من خلال هذا الملتقى للوصول إلى رؤى وأفكار جديدة، تسهم في تقديم المسرح العربي بشكل جديد ومختلف، وبأسلوب إبداعي؛ يواكب التطورات التي تشهدها الحركة المسرحية في كل دول العالم، ونحن نراهن على الشباب في الوصول إلى هذه الرؤى والأفكار، فالشباب هم أساس أي نهضة وتطور، وبدون توظيف طاقاتهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، لا يمكن تحقيق أي منجز في شتى المجالات».

وشدد بورحيمة على أن المسرح ما يزال محافظاً على مكانته على الرغم من المنافسة الكبيرة التي يواجهها من بقية الفنون الأخرى، مشيراً إلى أن المسرح يكون جاذباً عندما نؤمن بأهمية ما نقدم، وعندما نتعامل معه بصدق وبعشق وعفوية، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المشاريع المسرحية التي لا تجد الاهتمام والمتابعة؛ بسبب غياب هذا الإيمان.

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واستعرض بورحيمة الفعاليات والمهرجانات المسرحية التي تنظمها إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة، التي تهدف إلى تبني المواهب الواعدة وصقلها، ومنها مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، الذي يستهدف طلاب وطالبات المدارس في إمارة الشارقة، وأشار بورحيمة إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإمارة الشارقة، الذي جعلها على تماس مع 6 إمارات، إلى جانب سلطنة عُمان، فرض على إدارة المسرح تقسيم الشارقة إلى ثلاث مناطق؛ هي: مدينة الشارقة، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية؛ حيث يتم تنظيم مهرجان مسرحي مدرسي لكل منطقة من هذه المناطق الثلاث.

كما تحدث بورحيمة عن «مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي»، والذي يقدم تجارب للبيئة الصحراوية تستدعي وتستذكر الحكايات العربية القديمة، في بيئة صحراوية حقيقية، ومهرجان الشارقة للمسرح الكشفي الذي يحتفي بهذا النوع من المسرح الذي يشهد تراجعاً.

ويشارك في دورة هذا العام من الملتقى 12 طالباً وطالبة، من 9 دول عربية.

أساسيات النقد

وشهد اليوم الأول من الملتقى ورشة تدريبية حملت عنوان: «مبادئ النقد المسرحي»، قدمتها الدكتورة لمياء أنور، المتخصصة في فلسفة النقد الأدبي، في المعهد العالي للنقد بأكاديمية الفنون في مصر، وتعرف المشاركون خلال هذه الورشة إلى العناصر الرئيسية للعملية النقدية، التي تشمل الناقد والعمل الإبداعي والمنهج، وأشارت الدكتورة لمياء إلى ضرورة توافر ثلاثة عناصر رئيسية في كل ناقد؛ هي: الموهبة والدراسة والخبرة، كما وضحت للمشاركين الفرق بين الناقد الأدبي والناقد الصحفي، بالتركيز على الفرق بين التقرير الإخباري، والمقال النقدي الأدبي المحكم.