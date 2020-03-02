«دائرة التمثيل البغدادية» يحتفي بقاسم محمد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت الهيئة العربية للمسرح كتاب «دائرة التمثيل البغدادية» للفنان المسرحي العراقي الراحل قاسم محمد.

الكتاب دراسة غنية بقراءة تجربة قاسم محمد الذي كتب تفاصليها الدكتور يوسف عيدابي، وبمشاركة الفنانة خالدة مجيد، وهي زوجة الفنان الراحل.

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هذا الكتاب يناقش مفاهيم نظرية من عالمنا العربي لمسرحيين اجتهدوا في صياغة مفاهيم وأساليب من واقعنا، يمكن أن نصل بها إلى طريقة ومنهج (محلي) في الحيز المسرحي العربي، مستفيدين بالطبع من الآخر الذي أفلح في صب قوالبه في مجتمعه، وبلغته، طمعاً في أن نجد أيضاً نحن لغتنا الخاصة بنا في التمثيل، والإخراج، والكتابة، والسينوغرافيا، والتقنيات ذات الخصوصية البيئية التراثية.

كرس قاسم محمد بحوثه في الأداء، منطلقاً من التجريبية الشعبية حاملاً معه تراث المدرسة الروسية في النظرية، والمفاهيم الأساسية، والطرائق، وهو يحث السير للتوصل إلى خصوصية للتمثيل. إنه بحث للعقل فيه نصيب وافر وكبير للتأمل، والمراجعة، والتطبيق.

الكتاب جاء في مئة وأربعين صفحة من القطع الكبير، وحتوى على صور نادرة ومهمة وثقت لمسيرة محمد داخل، وخارج العراق، مع نشر سيرته الذاتية الباذخة بالثراء الإبداعي.