فريق «وزارة العلوم» يبهر جمهور مهرجان أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد فريق «وزارة العلوم» المفضل في المملكة المتحدة إلى الإمارات في زيارته السادسة التي تأتي بالتعاون مع «شركة مبادلة للاستثمار» وبالشراكة مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. وقدم عروضاً تعليمية شيقة ضمن فعاليات البرنامج المجتمعي لمهرجان أبوظبي 2020، وركزت على مواد «STEM» وهي: العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات.

أقيمت العروض وورش العمل على مسرح أبوظبي وفي المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة في كل من عجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة، واصطحبت الجمهور في رحلة إلى عالم وأسرار العلوم والعلماء والمهندسين والمبتكرين.

يأتي العرض التعليمي «وزارة العلوم» ضمن فعاليات المنصة الإبداعية متعددة التخصصات «مهرجان الشباب والبرنامج المجتمعي»، والتي تهدف إلى توفير مصادر الإلهام والتمكين.