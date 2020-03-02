دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أسرع وأبطأ دول العالم في الإنترنت: هل تعيش في أي منها؟

لا شك أن الإنترنت أصبح جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للملايين حول العالم، حيث صار الاعتماد عليه بشكل شبه كامل في مختلف أمور الحياة، وهو ما جعل العديد من دول العالم تهتم بتطوير بنيتها التحتية، ودعمها بأحدث وسائل التكنولوجيا، من أجل تسريع خدمات شبكات الإنترنت لديها.

وقد قام موقع سبوتنيك عربي مؤخراً بنشر قائمة حديثة لأسرع وأبطأ الدول في سرعات الإنترنت، والتي أظهرت التباين الواضح في السرعات بين الدول.

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وجاءت تايوان في صدارة الدول الأسرع في الإنترنت، حيث بلغت السرعة فيها 85.02 ميجابت/ثانية، تليها سنغافورة بسرعة 70.86 ميجابت/ثانية، ثم جزيرة جيرسي في المركز الثالث بسرعة 76.46 ميجابت/ثانية.

وحلت السويد في المركز الرابع كأسرع دولة في الإنترنت، حيث وصلت السرعة فيها إلى 55.18 ميجابت/ثانية، ثم الدنمارك في المركز الخامس بسرعة 44.19 ميجابت/ثانية.

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أما في قائمة أبطأ الدول في سرعة الإنترنت، فقد جاءت اليمن في المركز الأخير بسرعة إنترنت وصلت إلى 0.38 ميجابت/ثانية، تسبقها جزيرة تيمور الشرقية الديموقراطية بسرعة 0.45 ميجابت/ثانية، ثم غينيا الاستوانية بسرعة 0.51 ميجابت/ثانية.

شاهد الإنفوجرافيك التالي، وتعرف على أسرع وأبطأ الدول في سرعة الإنترنت، واخبرنا في التعليقات هل تعيش في أي منها؟

© alqiyady أسرع وأبطأ دول العالم في الإنترنت: هل تعيش في أي منها؟المزيد:

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