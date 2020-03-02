شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى سابق: انسحاب رئيس الوزراء المكلف جنب البلاد أزمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقى السابق بهاء الاعرجى، اليوم الاثنين، أن انسحاب رئيس الوزراء المكلف محمد علاوى "جنب العراق أزمة"، مشيرا الى أنه اثبت شجاعته وحبه للعراق، وقال الاعرجى، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " أوردتها قناة "السومرية نيوز"، إن "إعتذار السيد علاوي عن التكليف يعكس مدى حبه للعراق وتغليب المصلحة العامة على الخاصة".
وأضاف أنه "بهذه الخطوة جنب عراقنا أزمة وقانا الله شرها وأثبت لخصومه أنه قوي وشجاع؛ فالتضحية من شيمة الشجعان".
وقدم علاوي في كلمة متلفزة أمس الأحد، اعتذاره عن الاستمرار في تشكيل وزارته، متحدثا عن "ضغوط سياسية" مورست معه في اختيار الوزراء، في حين دعا رئيس الجمهورية الكتل السياسية الى البدء بمشاورات لتكليف شخصية جديدة خلال مدة 15 يوما.
من جانب اخر أطلقت قوات الجيش العراقي اليوم الاثنين، بالتعاون مع عمليات نينوي للحشد الشعبي عملية تسمى "علي الهادي" لتطهير الصحراء الرابطة بين محافظات نينوي وصلاح الدين والأنبار.
وقالت هيئة الحشد الشعبي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، "إن قيادة عمليات نينوي للحشد الشعبي وقوات الجيش باشرت بتنفيذ عملية "علي الهادي" لتطهير الصحراء الرابطة بين نينوي وصلاح الدين و الأنبار، موضحة أن العملية تمتد في الجزيرة الكبرى بين تلك المحافظات لتطهيرها من المجاميع الإجرامية ".
وأضاف البيان أن الألوية (15 ، 25 ، 44 ) وفوج القوات الخاصة للحشد وأقسام قيادة العمليات الساندة ، بالإضافة إلى قطعات من الجيش العراقي وطيران الجيش شاركوا بالعملية.
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