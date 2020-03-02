شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى سابق: انسحاب رئيس الوزراء المكلف جنب البلاد أزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقى السابق بهاء الاعرجى، اليوم الاثنين، أن انسحاب رئيس الوزراء المكلف محمد علاوى "جنب العراق أزمة"، مشيرا الى أنه اثبت شجاعته وحبه للعراق، وقال الاعرجى، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " أوردتها قناة "السومرية نيوز"، إن "إعتذار السيد علاوي عن التكليف يعكس مدى حبه للعراق وتغليب المصلحة العامة على الخاصة".

وأضاف أنه "بهذه الخطوة جنب عراقنا أزمة وقانا الله شرها وأثبت لخصومه أنه قوي وشجاع؛ فالتضحية من شيمة الشجعان". وقدم علاوي في كلمة متلفزة أمس الأحد، اعتذاره عن الاستمرار في تشكيل وزارته، متحدثا عن "ضغوط سياسية" مورست معه في اختيار الوزراء، في حين دعا رئيس الجمهورية الكتل السياسية الى البدء بمشاورات لتكليف شخصية جديدة خلال مدة 15 يوما. Advertisements

من جانب اخر أطلقت قوات الجيش العراقي اليوم الاثنين، بالتعاون مع عمليات نينوي للحشد الشعبي عملية تسمى "علي الهادي" لتطهير الصحراء الرابطة بين محافظات نينوي وصلاح الدين والأنبار.