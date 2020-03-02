شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يقبل استقالة وزير الكهرباء.. ويسند الحقيبة لوزير النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناطق باسم الحكومة الكويتية، إن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل استقالة وزير الكهرباء والماء محمد بوشهرى، موضحا أنه أمر بإسناد الحقيبة بالوكالة لوزير النفط.

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