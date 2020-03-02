الكويت.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 56

الكويت/ الاناضول



أعلنت وزارة الصحة الكويتية الاثنين، تسجيل 10 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 56.

وقالت وكيلة الصحة العامة بثينة المضف، في مؤتمر صحفي، إن "الحالات الجديدة المكتشفة أمس الأحد، جميعها قادمة من إيران".



وأضافت أن "جميع المصابين بحالة مستقرة ويتلقون الرعاية اللازمة".



ودعت المضف المواطنين والمقيمين بالالتزام بقرارات وزارة الصحة وتجنب التجمعات.



‏وطلبت ممن طُبّق عليه الحجر المنزلي "التعاون مع الفريق الطبي حفاظاً على سلامة المجتمع وتجنباً للمساءلة القانونية".

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وقررت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، فحص القادمين من مصر وسوريا احترازياً بسبب كورونا.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني محلي قوله إن وزارة الداخلية أوقفت، إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين.

ووفق الصحيفة الكويتية، فإن "القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف فيز "الالتحاق بعائل" و"العمل".

كما أن عدد الدول المشمولة بالقرار ارتفع إلى 8 دول، وهي مصر وإيران والعراق والصين وهونغ كونغ وكوريا وتايلاند وإيطاليا"، بحسب المصدر ذاته.



وفي 22 فبراير/شباط، قررت الكويت إيقاف جميع رحلات القدوم والمغادرة من وإلى إيران، بناء على تعليمات وزارة الصحة.



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