الجزائر.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 3

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا، بمحافظة البليدة جنوبي العاصمة ليرتفع عدد الإصابات إلى ثلاث.

وأفاد بيان، نشر ليلة الإثنين، أن الحالتين المؤكدتين، لأم وابنتها ( 53 و24 عاما) تقطنان بمحافظة البليدة.

ووفق البيان ذاته، فإن العدوى انتقلت إلى الأم وابنتها من قريب لهما مقيم بفرنسا قدم لزيارتهما في الفترة ما بين 14 إلى 21 فبراير/ شباط الماضي.

وأضاف، بعد إجراء التحاليل تم التأكد من إصابة الأم وابنتها بالفيروس.

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وأشار البيان، إلى أن المصابتين تخضعان حاليا للحجر الصحي بالمستشفى التابع للولاية.

وأمس الأحد أعلنت الرئاسة الجزائرية التعبئة العامة لمواجهة انشار فيروس كورونا.

وفي 25 فبراير/ شباط الماضي أعلنت الجزائر عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن إيطالي يعمل في حقل نفطي جنوبي البلاد.

وأجلت إيطاليا الجمعة الماضي مواطنها المصاب بفيروس كورونا من الجزائر على متن رحلة جوية خاصة وهو في حالة العزل السريري.

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