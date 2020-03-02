وظائف شاغرة في «هيئة الجمارك»

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة وبرنامج تدريبي في منافذ الهيئة للجمارك منتهي بالتوظيف لحملة درجة البكالوريوس، بمسميات: موظف أمن وحماية: سعودي الجنسية، ولديه شهادة الثانوية العامة ( كحد أدنى).

وأكدت الهيئة على أن العمر لا يزيد عن 28 سنة، واجتياز المقابلة الشخصية، واجتياز الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها الهيئة العامة للجمارك، لائقًا صحيًا وبدنيًا وفقًا للفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية، كما تحتاج إلى برنامج أمين ( برنامج تدريبي في منافذ الهيئة للجمارك منتهي بالتوظيف).

وأوضحت أن مدة البرنامج 12 شهراً، وأن يكون سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن (جيد) في أي تخصص ذو علاقة بالبرنامج، العمر لا يزيد عن 30 سنة

Advertisements

الإلمام باللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثًا وقراءة)؛ فضلًا عن اجتياز المقابلة الشخصية وإكمال متطلبات التدريب الأخرى، واجتياز الفحص الطبي.

وأشارت إلى أن المميزات: راتب شهري، التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، تأمين طبي للموظف وأسرته، تأمين طبي للوالدين؛ مشددة على أنه لن يتم النظر لأي مرشح لا يستوفي جميع المتطلبات، وسيتم إبعاد أي مرشح يقوم بإدخال معلومات غير صحيحة.

وقالت أن قبول العمل بأي منفذ من منافذ المملكة شرط أساسي لدخول البرنامج، وفي حال اكتمال العدد المطلوب سيتم الاحتفاظ ببقية المرشحين للوظائف المستقبلية؛ بينما البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الأساسية التي سيتم استخدامها، لافتة إلى أن التقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــا .