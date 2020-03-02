الشورى يدرس تحصيل زكاة على الودائع تحت الطلب من البنوك المحلية

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر أن اللجنة المالية بمجلس الشورى تعتزم مطالبة هيئة الزكاة والدخل، بتحصيل الزكاة من البنوك المحلية على الودائع تحت الطلب.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”المدينة”، أن مبرر التوصية الجديدة للشورى هو أن هذا النوع من الودائع لا يتقاضى أصحابها فوائد مثل الودائع الادخارية أو ودائع لأجل.

ونوهت إلى أن حجم الودائع تحت الطب تضاعف خلال السنوات الماضية، فبلغت عام 2018 قرابة 1.04 تريليون ريال، مقارنةً بعام 2010 الذي بلغت فيه نحو 22 مليون ريال.