شرطة الرياض تكشف ملابسات تعرض ثلاثة أشخاص لإطلاق نار بالدوادمي

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت شرطة منطقة الرياض، بياناً حول واقعة إطلاق نار من قبل أحد المواطنين على عدة أشخاص أمس (الأحد) في محافظة الدوادمي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، إن الأجهزة الأمنية بمحافظة الدوادمي باشرت بلاغاً بتعرض ثلاثة أشخاص هم مواطنان ومقيم من الجنسية البنغلاديشية لإطلاق نار.

وأوضح أن الجاني وهو مواطن في العقد الرابع من العمر هرب بعد ارتكابه الواقعة من الموقع بمركبة استولى عليها من أحد المواطنين تحت تهديد السـلاح.

ونوه إلى أنه تم على الفور متابعته وتضييق الخناق عليه، ما أسفر عن تسليم نفسه لرجال الأمن، مبيناً أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.