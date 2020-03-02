سبوتيفاي تحدّث تصميم تطبيقها المخصص لهواتف آيفون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت خدمة بث الموسيقى سبوتيفاي عن تحديث تصميم تطبيقها المخصص لأجهزة آيفون المزودة بنظام التشغيل أبل "آي أو إس"، وذلك من خلال استبدال الأزرار النصية بالأيقونات المعروفة عالميا من أجل استعمال التطبيق بصورة أسهل.



وأوضحت الشركة السويدية أن زر التشغيل Play يمثل أحد أكبر التعديلات الجديدة، والذي يندمج به حاليا زر التشغيل العشوائي، بالإضافة إلى تجميع أزرار "أعجبني" و"تنزيل" و"تشغيل" في قائمة، بحيث لا يضطر المستخدم للبحث عنها، بالإضافة إلى تحديث أيقونة التنزيل، وقد اعتمدت سبوتيفاي على نفس الأيقونة المستخدمة بالفعل في البودكاست المتوافر على المنصة الخاصة بها.

ومن ضمن التحسينات ظهور غلاف الألبوم إلى جانب كل أغنية، باستثناء العرض العام للألبوم؛ حيث يتم إظهار صورة الغلاف مرة واحدة.

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وبلغت خسائر شركة سبوتيفاي خلال العام الماضي ككل 186 مليون يورو (204 ملايين دولار) وهو ما يعادل تقريبا ضعف خسائر 2018. وسجلت الشركة زيادة قياسية في تكاليف التسويق والمبيعات إلى جانب الأبحاث والتطوير.

وبلغت إيرادات سبوتيفاي خلال العام الماضي 6.7 مليار يورو بزيادة نسبتها 28% على العام السابق.

وذكرت الشركة المسجلة في لوكسمبورج أن عدد مشتركي خدمتها مدفوعة المقابل ارتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى 124 مليون مشترك بزيادة نسبتها 9% عن الربع الثالث من العام الماضي.

ومنتصف الشهر الماضي، حذرت شركة أبل الأمريكية العملاقة من نقص مبيعات "آيفون" عالميا، بعد أن أغلقت مصانعها في الصين بعد تفشي فيروس كورونا. وتقوم الشركة ومقرها كاليفورنيا بإنتاج معظم أجهزتها في الصين.