دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية البحرين.. ظهور 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، أنه تم فحص 1977 شخصًا قادمًا من إيران والدول الموبوءة، وقد تبين سلامة 1930 شخصًا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابًا للعلاج، وهم جميعًا في حالة صحية مستقرة.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أوضحت وزارة الصحة أن من ضمن الـ47 حالة، تم تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19)، وهم: ثلاث مواطنات بحرينيات، ومواطنان بحرينيان، ومواطن سعودي، كانوا وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وأفادت الوزارة بأنه تم نقل الحالات الست الجديدة إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، تحت إشراف طاقم طبي متخصص، فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهم بالفيروس.

ولفتت الوزارة إلى أنها تواصل جدولة الفحص لمعاينة 2292 من المواطنين الذين عادوا من إيران خلال شهر فبراير، قبل إعلان إيران تفشي الفيروس بمدنها، كما أن الوحدات المتنقلة للفحص المجهزة، وفق المعايير الطبية المعتمدة؛ استمرت اليوم في إجراء الفحوصات اللازمة لهم في مناطق سكنهم.

وأكدت الوزارة أنه يتم تزويد المواطنين ممن يتم فحصهم بكافة التعليمات والإرشادات التوعوية لضمان سلامتهم، ويتم منحهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا، كما تتم متابعتهم من قبل فريق طبي مختص لضمان سلامتهم، مع تأكيد ضرورة اتباعهم الإجراءات الاحترازية الوقائية المتمثلة في الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.



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