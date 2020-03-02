دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية مواطنان عائدان من إيران.. قطر تُسجل إصابتين جديدتين بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ضمن القطريين القادمين على متن طائرة خاصة من إيران، لترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 حالات.

وقالت «الصحة القطرية»، إن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة حالتين إضافيتين بفيروس كورونا (كوفيد2019) في دولة قطر تعود إلى مواطنين قطريين من المواطنين الذين أجلتهم الدولة على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس في البلاد إلى ثلاث حالات حتى الآن.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة القطرية، عن ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لمواطن ثلاثيني عائد من إيران.

ونهاية يناير الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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