عاجل.. وزارة الحج السعودية: وقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت وزارة الحج السعودية، أنه جرى وقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي للجنة، متابعة كورونا في السعودية، جرى حصر وجود 469 ألف معتمر وزائر، وقت إصدار قرار وقف التأشيرات.

وأكدت: "بدأنا في دعم مراكز الإرشاد في مكة والمدينة، للعمل بالطاقة القصوى"، مضيفة "غادر 106 آلاف معتمر منذ صدور قرار وقف التأشيرات".

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وأكدت: إنجاز المسار الإلكتروني لمعتمري دول مجلس التعاون، خلال 3 ساعات، فضلا عن وضع خطة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة في كل المنافذ.

كانت وزارة الخارجية السعودية، علقت فى السادس والعشرون من فبراير، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً.

وكذلك أوقفت الوزارة، الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.