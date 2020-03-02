- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة الحج السعودية، أنه جرى وقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي للجنة، متابعة كورونا في السعودية، جرى حصر وجود 469 ألف معتمر وزائر، وقت إصدار قرار وقف التأشيرات.
وأكدت: "بدأنا في دعم مراكز الإرشاد في مكة والمدينة، للعمل بالطاقة القصوى"، مضيفة "غادر 106 آلاف معتمر منذ صدور قرار وقف التأشيرات".
شاهد ايضًا: رئيس غرفة شركة السياحة يكشف تفاصيل رد قيمة حجوزات رحلات العمرة
مقدم من ديلي موشن
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
وأكدت: إنجاز المسار الإلكتروني لمعتمري دول مجلس التعاون، خلال 3 ساعات، فضلا عن وضع خطة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة في كل المنافذ.
كانت وزارة الخارجية السعودية، علقت فى السادس والعشرون من فبراير، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً.
وكذلك أوقفت الوزارة، الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وزارة الحج السعودية: وقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.