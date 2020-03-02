شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية والبحرين وغائم فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين تشهد السعودية طقس نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار و تؤدى إلى تدن فى مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض من ناحية أخرى، فإن البحرين تشهد طقسا مغبراً خلال النهار، مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق، وباردا بشكل نسبى خلال الليل، والامارات تشهد طقس صحوا إلى غائم جزئيا رطبا ليلا و صباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم فى السعودية، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار و تؤدى إلى تدن فى مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة عسير، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال وشمال غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.





البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الإثنين فى مملكة البحرين مغبراً خلال النهار، مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق، وباردا بشكل نسبى خلال الليل، الرياح شمالية غربية الاتجاه من 15 إلى 20 عقد وتصل من 22 إلى 27 عقدة فى بداية اليوم.

وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة، لذا يرجى اخذ الحيطة والحذر، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام عند السواحل ومن 3 إلى 7 فى عرض البحر، درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 30%.

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أعلى مد فى الساعة 9:49 صباحاً وفى 10:09 مساء، وأدنى جزر فى الساعة 3:50 مساء وفى الساعة 4:26 صباحاً، شروق الشمس فى تمام الساعة 6:00 صباحاً والغروب عن الساعة 5:40 مساء.





الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، فى الامارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا رطبا ليلا و صباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

و حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 – 30 كم/ س تصل إلى 50 كم/ س أحيانا.. ويكون الموج فى الخليج العربى متوسطا .. يضطرب مساء..

ويحدث المد الأول عند الساعة 17:32 والمد الثانى عند الساعة 05:47 والجزر الأول عند الساعة 11:44 والجزر الثانى عند الساعة 22:46 .

و فى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 15:31 و المد الثانى عند 01:46 و الجزر الأول عند الساعة 08:38 والجزر الثانى عند الساعة 12:20.



