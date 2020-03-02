شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يقصف ميليشيات الحوثى بمحافظة الجوف باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر عسكرية يمنية، الأحد، بأن طائرات تحالف دعم الشرعية كثفت قصفها لتجمعات ومواقع انتشار ميليشيات الحوثى فى عدة مناطق بمحافظة الجوف، بعد تقدمها نحو مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وأضافت المصادر ـ حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية ـ أن معارك عنيفة دارت خلال الـ24 ساعة الماضية دفعت خلالها ميليشيات الحوثى بمئات من مقاتليها، الذين سقط منهم قتلى وجرحى، فيما انسحبت بعض قوات الجيش اليمنى تكتيكيا من مدينة الحزم بشكل جزئي، ولاتزال المواجهات فى المدينة مستمرة بدعم وإسناد من قبائل الجوف، التى انضمت للقتال ضد ميليشيات الحوثي.

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وأشارت المصادر أن توجيهات عسكرية صدرت بتحريك قوات عسكرية جديدة بكامل عتادها وأسلحتها لخوض معركة مصيرية مع الميليشيات الحوثية، التى تسعى للسيطرة على محافظة الجوف ذات الأهمية الاستراتيجية.. مؤكدة أن قيادة الجيش، وبدعم كامل من قيادة التحالف، فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة عسكرية محكمة بعد استقدام الميليشيات الحوثية إلى أرض مفتوحة.