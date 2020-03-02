عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لتجنب الحوادث.. مرآة سيارة باللون الأحمر عند مرور الدراجات بجانبها

الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365

صممت شركة أمريكية نظام تحذير لفتح للسيارات لإيقاف السائقين والركاب الذين يفتحون أبوابهم في مسار راكبي الدراجات، مما يترتب على ذلك من حوادث كثيرة، وتضيء سلسلة من الأضواء الحمراء الوامضة حول مرآة الباب لتحذير ركاب السيارة من اقتراب دراجة هوائية للمساعدة في منع التصادم، وتم تجهيز بعض السيارات من الشركة بالفعل بأجهزة استشعار للكشف عن ذلك.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فينبه الضوء الأحمر السائقين عندما يكون مستخدمو الطريق الآخرون في مواقعهم القريبة، وسيتم دمج هذه التقنيات والماسحات الضوئية مع النظام الجديد للسيارات.

وقال فريدريك فيليبسينبرج، مهندس هندسة السيارات في الشركة بأوروبا: "يواجه راكبو الدراجات وأصحاب الدراجات الإلكترونية بشكل متزايد تحديات السلامة اليومية على طرقاتنا المزدحمة، بما في ذلك تجنب أبواب السيارة عند فتحها".

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وأضاف فريدريك: "تحذير الخروج هو مجرد واحد من الطرق التي نساعد بها في جعل الطرق أفضل للجميع، سواء كانت وسائل النقل على عجلتين أو أربع".

ويختبر المهندسون أيضًا آلية جديدة لباب السيارة تمنعها من فتحها بالكامل، وستتمكن المركبة من تجاوز هذه الميزة يدويًا في حالات الطوارئ.

ويهدف التصميم إلى التأكد من أنه يعمل مع كل من السيارات ذات المقود الأيسر والأيمن، وكذلك على مجموعة متنوعة من تخطيطات الطرق والحارات.

ويعد هذا النظام جزءًا من أدوات متطورة أخرى مثل إنشاء نموذج أولي لجاكت مزود برموز تعبيرية تضيء على الظهر لمساعدة راكبي الدراجات في مشاركة مزاجهم مع السائقين.

ويتم التحكم في شاشة السترة من خلال جهاز تحكم عن بعد لاسلكي يتم إرفاقه بقضبان المقود حتى يتمكن راكب الدراجة من وضع يديه على الدراجة.