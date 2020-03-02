شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يستعرض جهود المملكة فى دعم منظمة اليونيسيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأحد، المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هنرييتا فور.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس " أن الجانبين بحثا خلال اللقاء، تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراضا جهود المملكة فى دعم المنظمة.

من ناحية أخرى، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن عشرات الآلاف من الأطفال عرضة للخطر وسط أعمال العنف والفوضى الناجمة عن الصراع المستمر فى ليبيا، مشيرة إلى أن معاناة الأطفال فى ليبيا بمن فيهم الأطفال اللاجئون والمهاجرون ما زالت مستمرة بشكل كبير منذ بداية الحرب الأهلية فى 2014.

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وذكرت المنظمة -فى بيان لمديرتها التنفيذية هنريتا فور تم توزيعه فى جنيف- أن أوضاع آلاف الأطفال قد تدهورت منذ اندلاع الأعمال العدائية فى أبريل الماضى فى طرابلس وغرب ليبيا، مضيفة أن الهجمات العشوائية فى المناطق المأهولة بالسكان تسببت فى مقتل المئات.

ولفتت المنظمة إلى تلقيها تقارير عن قتل أطفال أو تعرضهم للتشويه، وكذلك تجنيدهم فى القتال، كما أُجبِر 90 ألف طفل على الفرار من ديارهم وأصبحوا الآن مشردين داخليا، من إجمالى 150 ألف شخص مشرد.

وأوضحت أن ما يقرب من 30 منشأة صحية قد تضررت فى القتال؛ مما اضطر 13 منها للإغلاق، كما هوجمت شبكات المياه وأنهار نظام إدارة النفايات مما زاد بشكل كبير من خطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه بما فى ذلك الكوليرا.