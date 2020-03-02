شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى ينفى تعرض التحالف الدولى لقصف صاروخى بمحافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، تعرض التحالف الدولى لقصف فى طوزخرماتو.

وقالت القيادة فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، الأحد - إن بعض وسائل الإعلام تناقلت أنباء عن قصف صاروخى طال قوات التحالف الدولى فى قضاء طوز خرماتو بمحافظة صلاح الدين، نافيه حدوث ذلك، ومشيرة إلى عدم تواجد للتحالف قرب هذا القضاء.

و نفى الكولونيل مايلز كاغينز المتحدث باسم قوات التحالف الدولى فى العراق سقوط قتلى أو جرحى، جراء سقوط 4 صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء، بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية فى بغداد.

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وأوضح المتحدث - وفقا لراديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية أن المتحدث أوضح أن الهجوم باستخدام صواريخ خفيفة، ولم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.

وكان الجيش العراقى قد أعلن فى وقت سابق سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء والتى تضم مبانى الحكومة العراقية والسفارة الأمريكية والبعثات الأجنبية الأخرى، مشيرا إلى أن صاروخا رابعا استهدف قاعدة لوجستية قريبة للامداد والتموين تابعة لجماعات عراقية شبه عسكرية.