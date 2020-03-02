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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إسرائيل تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا.. والعدد يرتفع لـ10 حالات
الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الإثنين، عن تشخيص 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد المصابين إلى 10.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، إنه تم تشخيص إصابة 3 إسرائيليين آخرين بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أن المرضى الثلاثة يعانون من أعراض خفيفة.
وسبق لوزارة الصحة الإسرائيلية أن أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين تشخيص إصابة 7 إسرائيليين بالفيروس لدى وجودهم خارج إسرائيل.
وجاء الإعلان عن الإصابات الجديدة قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية العامة التي تبدأ صباح الإثنين.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن وضع 150 من جنوده في الحجر الصحي، إثر مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، الأحد، إن نحو 150 جنديا وضعوا في الحجر الصحي خشية إصابتهم بفيروس كورونا.
ونقلت عن الناطق بلسان جيش الاحتلال أن "معظم الجنود عادوا من قضاء عطلة شخصية في الخارج والباقين بعد أن التقوا بأفراد بعثة عسكرية من كوريا الجنوبية أو كانوا على مقربة من مريض عاد من إيطاليا".
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