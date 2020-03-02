الرئيس العراقى يبدأ مشاوراته لاختيار مرشح بديل عن علاوى خلال 15 يوما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح، البدء فى مشاورات لاختيار مرشح بديل عن محمد توفيق علاوى خلال 15 يوما لتشكيل ورئاسة الحكومة.
ووجه صالح شكره لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوى على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف ، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الأحد.
وأكد أن الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد تستدعى وقفة وطنية مسؤولة من الجميع ، مشددا على ضرورة أن تحظى الشخصية البديلة التى سيتم تكليفها بالقبول سواء على المستوى الشعبى أو النيابى، لتشكيل حكومة موقتة تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين، ومؤتمنة على إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وشدد الرئيس العراقى على أن التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التى تواجه العراق والمنطقة والعالم، تحتم الاسراع فى حسم ملف الحكومة المؤقتة، من أجل حماية أمن وسلامة المواطنين والانطلاق نحو تحقيق مشروع الإصلاح فى البلاد.
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