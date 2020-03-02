شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية السعودى يستقبل وزراء داخلية لبنان والكويت والأردن وفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودى، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس اليوم، وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية محمد فهمي، و نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت أنس بن خالد الصالح، ووزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية سلامة حماد، ورئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة فلسطين الدكتور محمد اشتيه.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاستقبالات، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية

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وعلى هامش مشاركته فى أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حاليا بالعاصمة التونسية عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عدداً من اللقاءات الثنائية المنفصلة مع وزراء داخلية دول ( السعودية ـــــ الإمارات ــــ البحرين ـــــ فلسطين ــــ اليمن ـــــ لبنان ـــــ تونس ) .

وتضمنت اللقاءات مناقشة سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى فى ظل التحديات غير المسبوقة التى فرضتها الظروف السياسية الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية، كما تم استعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع الوزارى

وأكد وزير الداخلية خلال اللقاءات مع نظرائه من وزراء الداخلية العرب على أهمية وجود إرادة جادة فى التصدى للكيانات الإرهابية ومثيرى الفتن الذين يسعون إلى العبث بمقدرات الدول وزعزعة استقرارها بما يتطلب توحيد الجهود العربية لضمان إحباط تلك المخططات الهدامة والتعامل مع منفذيها، كما أكد على حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية العربية الشقيقة وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات فى شتى المجالات الأمنية إنطلاقاً من إيمان كامل بأهمية المساهمة فى دعم رسالة الأمن والاستقرار فى كافة الدول العربية .