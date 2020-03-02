شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل، عن سقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

وأفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد، بإغلاق المنطقة الخضراء وجسر السنك وسط العاصمة بغداد، وذلك تحسبا لانطلاق تظاهرات شعبية تطالب بتحقيق الإصلاحات، وقال المصدر الأمنى ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن الدخول للمنطقة الخضراء اقتصر على حاملي البطاقة الخاصة بالمنطقة فقط".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي في وقت لاحق اليوم جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لمنح حكومته الثقة.

وبموجب الدستور العراقي - في حال لم يحصل علاوي على موافقة البرلمان على تشكيلته المقترحة - سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة.

يذكر أن حصول حكومة محمد علاوى، رئيس الحكومة العراقى المكلف، على الثقة ،تأجل بعد إعلان البرلمان العراقى تأجيل جلسة التصويت على الحكومة الخميس الماضى، للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، لعدم تحقق النصاب، رغم تأكيد العلاوى بأن البرلمان سيصوت على حكومته المستقلة – بحسب ما ذكر موقع العربية -

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موقع العربية، أكد أن البرلمان العراقى سيرجئ التصويت إلى الأحد، حيث أوضحت مصادر أن نواب كتلة سائرون التي يتزعمها التيار الصدري هم الواحدون الذين حضروا إلى البرلمان في المقابل، نفى النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي تأجيل التصويت، فيما امتنع تحالف القوى الذي يضم نحو 50 نائباً عن الحضور، وأفادت مصادر بأنهم اجتمعوا الخميس في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وكان طلاب جامعة البصرة في جنوب العراق، خرجوا في مسيرة موحدة شملت مختلف الكليات أطلقوا عليها مسيرة الإثبات، مؤكدين استمرار دعم ساحات التظاهر الرافضة لعلاوي، والمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة، واجراء انتخابات نيابية مبكرة، كما أكد المحتجون أنه حتى لو تم تمرير حكومة علاوي فستكون انتقالية، وأول مهامها هو تحديد موعد الانتخابات المبكرة التي من خلالها سيحدد الشعب من سيمث