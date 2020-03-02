شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علاوى المكلف بتشكيل الحكومة العراقية يعتذر عن تشكيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد علاوي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، اليوم الأحد، إنه اعتذر عن التكليف وذلك بعد ساعات من إرجاء البرلمان العراقى للمرة الثانية جلسة للموافقة على الحكومة الجديدة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال علاوي على تويتر، "قدمت رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن تكليفي بتشكيل الحكومة... رأيت أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن".

كان مجلس النواب العراقى، الأحد، أجل مجدداً جلسته الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوى، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

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ووفقا لما نشره موقع "العربية"، شدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي على أن يوم غد آخر مهلة لرئيس الوزراء المكلف.

من جهته، غادر علاوي البرلمان بعد فشل الأخير بجمع النصاب القانوني للتصويت على حكومته، وأبلغ مصدراً مقرباً منه أنه سيقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة في وقت لاحق اليوم.

يأتي هذا في وقت يتزايد فيه الضغط على حكومة علاوي، الذى يواجه رفضاً من قبل الشارع، فضلاً عن تحالف القوى العراقية، الذى أعاد التذكير اليوم أيضاً بموقفه الرافض للتشكيلة الوزارية.