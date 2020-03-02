شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تدين أعمال التصعيد واعتداءات مليشيا الحوثى فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب القائم بأعمال وزير الخارجية الفلبيني إنريكو مانالو، عن إدانة الفلبين لأعمال التصعيد والاعتداءات كافة التى تقوم بها المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.
وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، أكد مانالو دعم الحكومة الفلبينية الثابت والمستمر للحكومة الشرعية اليمنية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن
جاء هذا في لقاء مانيلا الذي جمع المسؤول الفلبيني مع سفير اليمن غير المقيم لدى بلاده عادل باحميد، وبحث فيه الجانبان تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المشتركة بين الحكومتين في العديد من القضايا في المحافل الدولية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
واستعرض السفير اليمني التصعيد الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية من خلال الاعتداءات وإحداث المزيد من الخراب والدمار مستغلةً ما تبديه الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي من حرص على إحلال السلام وإنهاء الحرب.
وأعلن السفير باحميد خلال اللقاء عزم اليمن افتتاح قنصلية فخرية في العاصمة الفلبينية مانيلا وذلك تعزيزاً للعلاقات الثنائية بيت البلدين من أجل القيام برعاية مصالح الرعايا اليمنيين في الفلبين الذين غالبيتهم من الطلاب الدارسين في الجامعات الفلبينية.
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