شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عسكرى روسى: الحكومة السورية لجات لإغلاق المجال جوي فوق إدلب إضطراريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة العربية في نبأ عاجل لها تصريحات مسؤول عسكري روسي، بأن الحكومة السورية لجأت إلى إغلاق المجال جوى فوق إدلب بشكل إضطرارى لسبب تفاقم الوضع بشكل حاد في المحافظة.

وكان مصدر فى وزارة الدفاع السورية، قد أفاد بأن دفاعات الجيش السورى، أسقطت، اليوم الأحد، 6 طائرات تركية مسيرة فوق محافظة إدلب، وأعلن الجيش السورى - فى وقت سابق اليوم، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إغلاق المجال الجوى فى شمال غرب البلاد وخصوصا إدلب أمام الطائرات والطائرات المسيرة، مضيفا أنه "سيتم التعامل مع أى طيران يخترق مجالنا الجوى على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية، قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم الأحد، إن الجيش السورى أعلن إغلاق المجال الجوى فى شمال غرب البلاد أمام الطائرات والطائرات المسيرة.

Advertisements

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء، عن مصدر عسكرى قوله "سيتم التعامل مع أى طيران يخترق مجالنا الجوى على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه".

وفى ذات السياق، نفت وسائل إعلام سورية، إسقاط أى طائرة حكومية فى شمال غرب سوريا.

وقالت الوكالة الرسمية السورية "سانا" فى بيان منذ قليل :"تستمر قوات النظام التركى بتنفيذ أعمال عدوانية ضد قواتنا المسلحة العاملة فى محافظة إدلب وما حولها، سواء باستهداف مواقع جنودنا الذين يواجهون الإرهابيين بشكل مباشر، أو عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات المسلحة المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولى.

وكانت سوريا بددت أمس الأكاذيب والشائعات التى يروج لها رجب طيب أردوغان بتدمير القوات التركية أسلحة كيماوية فى سوريا، الأمر الذى يكشف للجميع أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يواصل سياسة التضليل والأكاذيب لمحاولة رفع معنويات جنوده بعد الخسائر الكبرى التى تكبدها الجيش التركى فى مدينة إدلب السورية، فيما وقعت شخصيات تركية وثيقة تطالب "أردوغان" بسحب القوات التركية من سوريا.