ليبيا/ وليد عبد الله/ الخليج 365
أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، مقتل طفل وإصابة 4 أشخاص آخرين من عائلة واحدة بجروح خطيرة؛ جراء قصف شنته مليشيات خليفة حفتر، الأحد، على منزلهم جنوبي العاصمة طرابلس.
وقال مكتب الإعلام الحربي لعملية "بركان الغضب"، التابعة للحكومة، في بيان، إن مليشيات حفتر استهدفت المنازل المدنية في طريق "الشوك" بقذائفة صاروخية، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح خطيرة.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت قوات الحكومة الليبية، مقتل 23 مسلحًا واعتقال 4 آخرين من مليشيات حفتر، خلال تصديها السبت، لهجمات شنتها الأخيرة في عدة محاور جنوبي طرابلس.
وتواصل قوات حفتر هجماتها في خرق متكرر لوقف لإطلاق النار قائم منذ 12 يناير/ كانون ثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية، وفي تحدٍ لقرار تبناه مجلس الأمن الدولي، في 12 فبراير/ شباط الماضي، ويدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، والتي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر حفتر قصف منزلهم.. مقتل طفل وإصابة 4 من عائلة واحدة بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.