العراق.. هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء‎ وسط بغداد

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، بأن المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، والتي تضم البعثات الدبلوماسية الأجنبية، تعرضت لهجوم صاروخي، دون وقوع إصابات.

وقال مصدر في وزارة الداخلية للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه، إن "صاروخين استهدافا محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد في وقت متأخر من مساء الأحد، دون وقوع إصابات".

وأوضح المصدر أن "صافرات الإنذار أطلقت في المنطقة الخضراء بعد الهجوم الصاروخي".

ويأتي الهجوم بعد دقائق من إعلان محمد توفيق علاوي، اعتذاره عن تكليفه بتشكيل الحكومة، بسبب ضغوط سياسية تعرض لها، وفقا لرسالة وجهها إلى الرئيس برهم صالح.

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وجاء انسحاب علاوي، بعد ساعات من إخفاق البرلمان في عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومته.

ولاحقا، قبل الرئيس اعتذار علاوي عن مهمة تشكيل الحكومة.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019.

ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.