العراق.. مقتل متظاهر ثان في احتجاجات بغداد

بغداد/علي جواد/الخليج 365
أفاد مصدر طبي عراقي بأن عدد ضحايا الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في ساحة التحرير وسط بغداد، مساء الأحد، ارتفعت إلى قتيلين وأكثر من 80 جريحاً.
وقال المصدر في دائرة صحة الرصافة، للأناضول، إن حصيلة قتلى احتجاجات الأحد وسط بغداد "ارتفعت إلى شخصين بعد وفاة مصاب متأثرا بجروحه، إلى جانب إصابة أكثر من 80 آخرين".
وفي وقت سابق الأحد، قال عضو مفوضية حقوق الانسان العراقية فاضل الغراوي، في بيان، إن متظاهرا قتل، وأصيب 83 آخرون، في اشتباكات وسط بغداد، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.
وفي وقت سابق الأحد، احتشد آلاف المتظاهرين، في ساحة التحرير وصولًا إلى ساحة الخلاني القريبة، استجابة لدعوات نشطاء للمشاركة في مظاهرة "مليونية"، لتأكيد رفض الحراك الشعبي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، والتعبير عن التضامن مع عائلات قتلى الاحتجاجات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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