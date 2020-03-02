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ريال مدريد يتلاعب ببرشلونة وينتزع صدارة الليجا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

حقق انتصارًا ثمينًا بهدفين دون رد، على غريمه التقليدي ، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا.

وسجل هدفي المباراة فينيسيوس جونيور وماريانو دياز في الدقائق 71 و92.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 55 نقطة في الوصافة.

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