«كورونا» يصيب دولاً جديدة ووفيات الصين تتراجع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الوزارات والجهات الاتحادية كافة إلى منح موظفاتها من أمهات الأطفال المسجلين في دور الحضانة التي تم تعليق عملها بقرار من وزارة التربية والتعليم مرونة في ساعات الحضور والانصراف في العمل، بما لا يخل بمصلحة العمل لديها لمدة ساعتين يومياً، في بداية الدوام أو نهايته.

وأصدرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تعميماً لجميع المدارس الخاصة في الإمارة، ينص على إجراءات احترازية في مدارس أبوظبي للوقاية من «كورونا»، تشمل إيقاف الطابور الصباحي، وتجزئة خروج الطلبة لفرص الاستراحة، وبين الحصص الدراسية لتقليل الازدحام والمخالطة قدر الإمكان.

من جهة أخرى، أصاب كورونا دولًا جديدة، حيث أعلنت لوكسمبورغ وسان مارينو وموناكو وإيرلندا والإكوادور تسجيل أول حالة إصابة، وسجلت تايلاند أول حالة وفاة، والولايات المتحدة ثاني حالة وفاة، فيما سجلت كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا عدداً قياسياً في الإصابات الجديدة. وأعلن وزير الصحة النمساوي أن الدراسات أكدت أن 80% من المصابين بالفيروس يمكن أن يتعافوا في المنازل دون حاجة إلى نقلهم إلى المستشفيات. وأعلنت السعودية عن تجهيز 25 مستشفى للتعامل مع أي إصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد -19). وسجلت الصين انخفاضاً ملموساً في عدد الوفيات، وارتفاعاً نسبياً في عدد الإصابات الجديدة لأول مرة منذ أسبوع.