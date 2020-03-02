عدوان تركي على سوريا وأوروبا تواجه المهاجرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت تركيا، أمس الأحد، أنها أطلقت عملية عسكرية ضد القوات السورية في إدلب شمال غربي البلاد؛ رداً على هجمات كبّدت أنقرة خسائر فادحة خلال الأسبوع الماضي، فيما أعلنت دمشق عن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات، وهددت بإسقاط أي طائرة تقوم باختراق الأجواء السورية؛ عقب قيام طائرات حربية تركية بإسقاط مقاتلتين سوريتين خلال تأدية مهامهما، بينما أسقطت الدفاعات السورية ثلاث طائرات مُسيّرة تركية، في حين ترددت أنباء عن تعرض مقر القيادة الروسية في منبج إلى قصف تركي.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار «عملية (درع الربيع)، التي أطلقت بعد الهجوم الشنيع في إدلب في 27 فبراير/‏شباط، متواصلة بنجاح»، مضيفاً في خطاب بثّ عبر التلفزيون، أنه ليس لدى أنقرة «نية» في الدخول بمواجهة مع موسكو، التي تدعم الحكومة السورية. وادعى أكار أن هدف العملية «وضع حدّ لمجازر الحكومة، ومنع موجة هجرة». وأضاف: إن أنقرة لا تملك «لا النية ولا الرغبة في الدخول بمواجهة مع روسيا» التي تدعم الحكومة السورية برئاسة بشار الأسد، مشيراً إلى أن أنقرة تنتظر من موسكو الضغط على دمشق؛ لكي «توقف هجماتها». وأجمل الوزير نجاحات جيشه بقوله: إنه «تم تحييد 2212 عنصراً تابعاً للجيش السوري، وتدمير طائرة مُسيّرة، و8 مروحيات، و103 دبابات، و72 مدفعية وراجمة صواريخ، و3 أنظمة دفاع جوي لغاية الأحد».

من جهة أخرى، أعلن الجيش السوري، الأحد، عن إغلاق المجال الجوي أمام الطيران شمال غربي البلاد، مهدداً بإسقاط أي طائرة تخرقه، وقال الجيش في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية: إن «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن عن إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات، ولأية طائرات مُسيّرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سوريا، وبخاصة فوق محافظة إدلب». وأكد أنه «سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه، ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية».

Advertisements

يأتي ذلك، بعدما أعلن مصدر عسكري سوري، أن الطيران الحربي التركي أسقط طائرتين سوريتين في منطقة إدلب. وأضاف المصدر: إنه «بينما كانت طائرتان سوريتان تنفذان مهمة ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة في منطقة إدلب، قام الطيران الحربي التركي باعتراض الطائرتين، وإسقاطهما فوق الأراضي السورية، وقفز الطيارون بالمظلات بسلام». وفي وقت سابق من الأحد، تجمع عدد من المسلحين المدعومين من تركيا قرب حطام طائرة مُسيّرة، ظناً منهم أنها لمقاتلة سورية من طراز «سو 23»، غير أن وكالة الأنباء السورية، أكدت أنها طائرة تركية مُسيّرة، ودخلت الأجواء السورية، وتم إسقاطها، وهو ما أكدته وزارة الدفاع التركية لاحقاً.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن دفاعات الجيش السوري أسقطت، الأحد، 3 طائرات تركية مُسيّرة فوق محافظة إدلب. وكان مصدر في وزارة الدفاع السورية، ذكر بأن دفاعات الجيش السوري أسقطت، الأحد، 6 طائرات تركية مُسيّرة فوق محافظة إدلب. ومن جانبها، زعمت وكالة أنباء «الأناضول» أن مطار النيرب العسكري في حلب قد خرج عن الخدمة؛ إثر استهدافه من قبل قوات الجيش التركي.

في غضون ذلك، وجه المركز الاستشاري الإيراني في سوريا تحذيراً للقوات التركية، مذكراً إياها «أنها موجودة منذ شهر في مرمى قواتنا، وكنا نستطيع الانتقام؛ لكننا لم نفعل ذلك تلبية لأوامر قيادتنا».

إلى ذلك، استهدفت القوات التركية، الأحد، مقر القيادة الروسية في ريف منبج بشمال سوريا، وفق ما أورد المرصد السوري. كما قصفت القوات التركية مناطق في العريمة والخالدية والكاوكلي واليالني وجب الحمرا الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري، والقوات الحكومية بريف منبج الغربي، ومبنى قيادة القوات الروسية، ومقر قوى الأمن الداخلي. (وكالات)