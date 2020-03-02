شكرا لقرائتكم خبر عن الجرائم الإرهابية تتصدر مؤتمر «الداخلية العرب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر المشاركون في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انعقدت في مقر الأمانة العامة للمجلس بتونس، الأحد، من تنامي مخاطر الأعمال الإرهابیة والجریمة الإلكترونیة في المنطقة العربیة، داعین إلى تعزیز التعاون والتنسیق بین الأجهزة الأمنیة العربیة وتحدیث «القائمة العربیة السوداء لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابیة».

وقبيل الاجتماع، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ضمن حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه سعيد لوزراء الداخلية العرب الذين اجتمعوا لاحقاً في العاصمة التونسية. وترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وفد الدولة إلى الاجتماع.

شكر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر» الأحد، جامعة الدول العربية على جهودها في إنجاح الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس الخضراء، سائلين الله التوفيق والسداد لما فيه الخير لمجتمعاتنا والاستقرار لبلداننا والسلام للعالم أجمع.

وافُتتحت الدورة بكلمة لرئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، كما تحدث وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود والفريق شرطة الطريفي إدريس وزير الداخلية السوداني رئيس الدورة الحالية، والأمين العام للمجلس محمد بن علي كومان.

خطوة بارزة

وقال الأمین العام لمجلس وزراء الداخلیة العرب إن الإرهاب لا یزال یشكل العنصر الأبرز في سلم التحدیات الإجرامیة التي تواجهها المنطقة العربیة والعالم أجمع. وأكد أن مجلس وزراء الداخلیة العرب حقق هذا العام خطوة بارزة على صعید مكافحة الإرهاب تمثلت في إصدار القائمة العربیة السوداء لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابیة بعد أن تم إدراج عدد من الكیانات فیها من قبل اللجنة القانونیة المعنیة. مشیراً إلى أن المجلس سینظر في إنشاء فریق خبراء عربي یعنى برصد التهدیدات الإرهابیة والتحلیل الفوري للأعمال الإرهابیة.

وأوضح أن الوزراء یناقشون إطلاق استراتیجیة عربیة لمواجهة جرائم تقنیة المعلومات وإنشاء وحدة لتنسیق جهود الدول العربیة في هذا المجال، مشدداً على ضرورة تعزیز التعاون الأمني بین أوروبا والعالم العربي في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة كل التحدیات الإجرامیة المشتركة مثل الهجرة غیر الشرعیة وتجارة المخدرات والجریمة السیبرانیة وسائر أنماط الجریمة المنظمة.

تعزیز العمل الأمني

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من جهته، قال الرئیس الفخري لمجلس وزراء الداخلیة العرب وزیر الداخلیة السعودي الأمیر عبد العزیز بن نایف آل سعود إن مواجهة الإرهاب تفرض توحید جهود الدول العربیة وتوثیق الصلات بین أجهزتها الأمنیة وتعزیز العمل الأمني المشترك وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات في هذا الخصوص. وأضاف أن اجتماع المجلس یمثل أحسن فرصة لرفع وتیرة التنسیق والتعاون الأمني بین الدول العربیة ما یحقق أعلى مستویات الاستقرار للشعوب العربیة.

تبادل التجارب والمعلومات

من ناحيته، قال رئیس الحكومة التونسیة إن الدورة الحالية للمجلس تنعقد في ظرف دقیق یتسم بتنامي التهدیدات الارهابیة والتحدیات الأمنیة المتطورة مثل الجریمة المنظمة والجریمة الالكترونیة والهجرة غیر الشرعیة. داعیاً الى تعزیز التنسیق الأمني بین الدول العربیة لمواجهة هذه التحدیات. وشدد على ضرورة تطویر آلیات ومنظومات العمل في الأجهزة الأمنیة العربیة، فضلاً عن تعزیز تبادل التجارب والمعلومات بینها ما یضفي المزید من النجاعة على عملها وتدخلاتها في مواجهة التحدیات الأمنیة.

وأضاف الفخفاخ، في كلمته، أن المنطقة العربية تواجه أيضاً في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخها تحديات أمنية جسيمة أخرى، في مقدمتها الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وغيرها من الظواهر التي تستهدف الأمن العربي، ما يحتم بذل المزيد من الجهود وتوحيد الرؤى والتنسيق.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد وصل إلى العاصمة التونسية صباح الأحد لحضور الاجتماع وكان في مقدمة مستقبليه وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، وراشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى تونس وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين التونسيين.

وحضر اجتماع المجلس ضمن وفد الدولة راشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى تونس، واللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة، والعميد الدكتور جمال سيف فارس مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الضباط.

لقاءات ثنائية

وقد التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق. وتبادل سموه والوزير المصري الحديث حول عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بتعزيز التعاون في المجال الأمني بين البلدين الشقيقين. ثم التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، حيث تبادل سموه والوزير اللبناني الحديث حول عدد من القضايا والموضوعات الخاصة بتعزيز التعاون في المجال الأمني بين البلدين الشقيقين. كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سكاثرين ماريا ديبول رئيس الشرطة الأوروبية «يوروبول».

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية الإماراتية والمنظمة الأوروبية في عدد من المجالات. والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جهانجير خان وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية الإماراتية والمنظمة الأممية في المجالات الأمنية. (وكالات)