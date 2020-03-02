النصيري ينقذ إشبيلية.. وتعادل أتلتيكو وإسبانيول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقذ المهاجم المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية من السقوط في فخ التعادل مع ضيفه أوساسونا، بتسجيله هدف الفوز 3-2 في الوقت بدل الضائع من مباراة دراماتيكية ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد. وبدا إشبيلية في طريقه لحصد النقاط الثلاث بعد إنهائه الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، وتلقى حارس أوساسونا سيرخيو هيريرا بطاقة حمراء مباشرة في مطلع الثاني.

لكن الضيوف باغتوا إشبيلية، وتمكنوا من تحقيق التعادل في ظرف عشر دقائق رغم نقصهم العددي، قبل أن يعود النصيري مسجل الهدف الأول، ويمنح فريقه هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+3. ورفع الدولي المغربي رصيده مع إشبيلية إلى أربعة أهداف منذ انضمامه من ليغانيس في يناير /كانون الثاني الماضي.

وبات في رصيد إشبيلية 46 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، بفارق ثلاث نقاط عن ريال سوسييداد الخامس الفائز الجمعة بهدف على بلد الوليد، ونقطتين عن أتلتيكو مدريد الرابع الذي تعادل مع مضيفه إسبانيول 1-1.

وسجل ستيفان سافيتش بالخطأ في مرماه هدف إسبانيول، وساول نيغويز هدف أتلتيكو.