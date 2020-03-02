شكرا لقرائتكم خبر عن الشـارقـة.. مظلـة المسـرح العـربــي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عثمان حسن

ليس بمستغرب أن يتصدر مهرجان الشارقة المسرحي «الأيام» قائمة المهرجانات المسرحية الخليجية والعربية، فهو ركن أساسي في تصدير «أبو الفنون» وإشاعته في البيئة العربية، وذلك بالطبع لم يأت من فراغ، فهو يدخل دورته الثلاثين وقد صار مناسبة ثقافية وفنية وفكرية كبيرة، يفد إليها في كل دورة نجوم ونقاد الفن المسرحي العربي، يشاركون في فعالياته وندواته التطبيقية وملتقياته وبرامجه الثقافية، كما يقدمون فيه تجاربهم وإبداعاتهم إلى جانب الشباب المسرحي الذي بات هو الآخر مشاركاً فاعلاً في هذا المهرجان الكبير سواء من خلال ملتقى الأوائل لخريجي معاهد وكليات المسرح العربية، أو من خلال الممثلين والمخرجين الشباب الذين يقدمون على هامش المهرجان أفكارهم المسرحية في الورش والسهرات والعروض التي تعقد على هامش المهرجان.

من حق إمارة الشارقة أن تباهي بأنها دشنت هذا المهرجان المسرحي الكبير الذي نشأت في ظله مهرجانات مسرحية أخرى كالمسرح المدرسي والخليجي والثنائي ومهرجان المسرحيات القصيرة، كما نشأت في ظله جوائز في التأليف والإخراج المسرحي، وأيضاً جوائز لأفضل العروض المشاركة في مهرجان المسرح العربي.

محطات كثيرة

هي المحطات التي يمكن التوقف عندها ونحن نتابع مسيرة مهرجان «الأيام» فهو أسهم ومن دون شك، في تنشيط الحراك النقدي المسرحي عبر الندوات النقدية التي باتت جزءاً لا يتجزأ من أجندة وبرامج المهرجان، هذه الندوات التي يجتمع فيها نقاد وفنانون مسرحيون كبار يدلون بدلوهم في العروض المشاركة في المهرجان، فيفيدوا المسرحيين بخبراتهم في كافة اشتغالات «أبو الفنون» تأليفاً وإخراجاً وتمثيلاً، وهو الذي شكل لكثير من المشتغلين في المسرح العربي فضاء فكرياً وفنياً زاخراً بالتجربة، هذا عدا عن دور هذه الندوات في إفادة جيل واسع من المشتغلين في المسرح المحلي الإماراتي.

بهذا المعنى، فقد شكل مهرجان الأيام المسرحي مختبراً فنياً بتجذيره لفنون المسرح في المجتمع، وبعبارة أصح في جذبه لجمهور جديد إلى المسرح، وهو النجاح الذي نشهده في أكثر من مستوى، الأول في تشكيل ثقافة مسرحية عامة لدى جيل من المتفرجين الذين لم يعتادوا حضور العروض المسرحية، وثانياً في تأطيره لثقافة مسرحية متقدمة عند المشتغلين بالفن المسرحي، وفي هذا المستوى فقد برز على الساحة الإماراتية كتاب وممثلون ومخرجون مسرحيون تقدموا الصفوف الأولى في المسرح الخليجي، وصاروا يحرزون الكثير من النجاحات ويحصدون العديد من الجوائز خلال مشاركاتهم في المهرجانات المسرحية العربية، تجلى ذلك بشكل واضح في التجريب المسرحي على مستوى الرؤية الإخراجية وتأثيث فضاء الخشبة بثراء تشكيلي وبصري لافت، يعكس استيعاباً متقدماً لفهم المسرح والتعامل مع النصوص وتوجيه الممثلين على الخشبة.

من هنا، يمكن اعتبار مهرجان الأيام واحداً من التظاهرات المسرحية الكبرى في الوطن العربي، ومحطة مهمة من محطات تشكيل الوعي الثقافي والفني والفكري، وقد شكل عبر تاريخه، وجهة، ومرجعاً للفنانين والنقاد العرب، واستطاع أن يحوز ثقة كافة المشتغلين في حقول المسرح في الوطن العربي، وأن ينال ثقة هؤلاء عن جدارة وثقة واستحقاق. من المهم في هذه العجالة التوقف عند بعض التفاصيل، التي باتت تشكل ملمحاً مهماً في مهرجان «الأيام» المسرحية، وهو برنامج الملتقى الفكري، الذي أصبح يؤطر في السنوات القليلة الماضية لمفاهيم ومدارس المسرح المعروفة عالمياً، بتطبيقها على النماذج والتجارب العربية المسرحية، فكانت الشارقة من خلال مسرحها الكبير مكاناً لتبادل الخبرات والمعارف من عدة فاعلين في الهمّ المسرحي العربي.

محاور

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وإذا سلطنا الضوء على محاور الملتقى الفكري في الدورة الثلاثين لمهرجان «الأيام» على سبيل المثال، نجد اهتماماً كبيراً بضرورة أن يكون الفنان محصناً بالفهم الأكاديمي المسرحي، حيث يتطرق الملتقى إلى حجم ونوعية ما ينجز من أبحاث أكاديمية موضوعها المسرح في ضوء الثورة التكنولوجية التي عرفها العالم أخيراً.

وهنا، لا بد من التذكير بأن المسرح هنا، قد واكب ما يعرف ببداية تحول المسرح إلى استيعاب المدارس الفنية المعروفة في المسرح العالمي، في حين كانت معظم تجارب المسرح العربي في بداياته لهواة يتقنون صياغة النصوص الأدبية الاجتماعية، ومن ثم يتم اقتباسها لتوائم البيئات الاجتماعية العربية، غير أن هذا الفهم بات يتغير في ستينات القرن الفائت، وكان مؤسسو المسرح في تلك الفترة ممن تلقوا تعليمهم في الخارج، وقطعوا مع المراحل السابقة، وكانت الحركة المسرحية في الشارقة قد عايشت هذه التحولات الجذرية من تأسيس المعاهد والكليات في عدد من الدول العربية، كما عايشت بيئة إنتاج النصوص التي تتوفر فيها الشروط الدرامية، فصار المسرح يحاكي التوجهات الفكرية والسياسية والاجتماعية، كما خضع لشروط نظرية العرض في جانبها الأكاديمي، وهي النظرية التي تركز على الأداء الجسدي والتمثيل، تبعا لمفاهيم ستانسلافسكي وميرهولد وغروتوفسكي وغيرهم.

في الملتقيات الفكرية التي باتت تنظمها «الأيام» خلال السنوات القليلة الماضية، صار المهرجان معنياً أكثر بالنقد المسرحي؛ حيث سلطت دورته الثامنة والعشرون على محور «النقد المسرحي: الترجمة والتثاقف» بمشاركة نقاد ومترجمين من بلدان عربية عدة، في سعي للتعرف على تأثير حركة الترجمة في مسيرة النقد المسرحي العربي، في بداياتها وامتداداتها، وفي هذا الإطار، قدمت في الملتقى المشار إليه مداخلات وشهادات حاولت الإجابة على أسئلة مثل: هل من مسار يمكن تحديده وتعيين ملامحه لحركة ترجمة النقد المسرحي من اللغة العربية وإليها؟، وإلى أي حد أسهمت الترجمات المنجزة في مجال النقد، في قراءة وفرز وكتابة تاريخ التجارب والتيارات والأساليب المسرحية العربية بين المشرق والمغرب؟.

نهضة

بهذا الفهم الذي يستوعب دور المسرح في التطوير والارتقاء، أصبح مهرجان الأيام مساهماً في النهضة الثقافية المعاصرة، من خلال ما بثه من رؤى جمالية نشطت الكثير من العروض والفعاليات والورش والبرامج الثقافية التفاعلية، التي تحاكي عناصر التراث الشعبي، بذات القدر من نقاش القضايا الفلسفية والوجودية، وكل ما يستجد من طواهر جديدة في العالم.

فسحة للمواهب

انطلاقاً من السعي لفهم الدور الذي يلعبه الشباب الجديد في تطور الفن المسرحي، فقد بات «ملتقى الأوائل» واحداً من أساسيات البرنامج الثقافي المصاحب لفعاليات «الأيام» بل أصبح جزءاً أساسياً من البرنامج الثقافي لأيام الشارقة المسرحية، ومنصة تسعى الشارقة من خلالها إلى تأكيد التزامها بدعم الحركة المسرحية وتطويرها، ورفدها بالمواهب والخامات في كل المجالات من تمثيل وإخراج وسينوغرافيا وتأليف ونقد، حيث يلتقي مجموعة من الشباب خريجي كليات ومعاهد المسرح في ورش حول مفهوم الكتابة المسرحية الجديدة، كما يتدارسوا حول تطور حركة التمثيل في الإمارات، ومما لا شك فيه أن الملتقى يسهم في تقريب المسافات بين الأجيال من خلال ما ينشطه من تفاعل عملي يثري العمل المسرحي، ويبحث عن مكامن النقص التي يعانيها جيل المسرح العربي في بلدان عربية تعيش ظروفاً سياسية واقتصادية وفكرية خاصة.

إن تظاهرة «الأيام» المسرحية، قد حققت عبر دوراتها الماضية، العديد من الأهداف في صلتها بإثراء الساحة الفنية المحلية والعربية تبعاً للأهداف الإنسانية النبيلة التي يسعى إليها «أبو الفنون» وما يتيحه من تفاعل فكري خلاق بين جمهور المسرحيين العرب، ما يؤكد دور المسرح ورسالته الحضارية والثقافية والاجتماعية المهمة.