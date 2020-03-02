بايدن يفوز في ساوث كارولاينا مع اقتراب «الثلاثاء الكبير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، السبت، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ساوث كارولاينا، بعدما حصل على 49% من الأصوات، محققاً أول نصر انتخابي له قبل انتخابات «الثلاثاء الكبير»، بعدما أعطى دعم الناخبين ذوي الأصول الإفريقية دفعة لمسعاه في سبيل نيل ترشيح الديمقراطيين وخوض انتخابات الرئاسة هذا العام لمنافسة دونالد ترامب.

ونجح بايدن في تعديل نتائجه المتدنية، منذ بدء الانتخابات، ضمن مسعاه الثالث لدخول البيت الأبيض. وبعد إحصاء 99% من الدوائر الانتخابية في ساوث كارولاينا، أشارت النتائج الرسمية إلى أن بايدن حصل على 49% من الأصوات، فيما حصل منافسه القوى السيناتور بيرني ساندرز على 20% فقط، وحل الملياردير توم ستير ثالثاً، محققاً 11.3%، يليه العمدة السابق لمدينة ساوث بند، بيت بوتدجدج الذي حصل على 8.4%.

وقال بايدن في خطاب النصر: «أعلنت الصحافة والنقاد أن هذا الترشيح مات. الآن شكراً لكم جميعاً قلب الحزب الديمقراطي. فزنا للتو وحققنا فوزاً كبيراً». وأضاف: «أنتم الآن تطلقون حملتنا نحو هزيمة دونالد ترامب.. انطلقت الحملة».

وبعد الكشف عن نتائج الانتخابات أعلن منافسه ستير أنه قرر الخروج من المنافسة. وقال أمام حشد من أنصاره: «قلت إنني إذا لم أر طريقاً للفوز، فإني سأنهي حملتي وبصراحة لا أستطيع رؤية طريق يمكنني فيه الفوز بالرئاسة».

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وقد يبطئ الفوز خطى ساندرز الذي يزداد قوة بعد كل انتخابات، حيث حل في المركز الأول في أيوا، مناصفة مع المرشح بيت بوتدجدج قبل أن يحقق الفوز في ولايتي نيوهامبشير ونيفادا.

وقال ساندرز: «لا يمكننا الفوز بها جميعاً. لن تكون هذه هي الهزيمة الوحيدة. هناك العديد من الولايات، ولا يفوز أحد بها جميعاً».

من جانبه، علق ترامب على انتصار بايدن في تغريدة على «تويتر» بأنه «ينبغي أن يكون بمثابة نهاية» مسار المرشح مايكل بلومبيرج في الانتخابات.

ويعطي هذا الفوز الحاسم زخماً للسباق في سبيل اختيار المرشح الذي ينافس ترامب مع اقتراب محطة حاسمة، عندما تُجرى الانتخابات التمهيدية في 14 ولاية الثلاثاء المقبل، الذي يطلق عليه اسم «الثلاثاء الكبير». ويمثل مندوبوها حوالي ثلث المندوبين الذين سيختارون مرشح الحزب لمنافسة ترامب في نوفمبر المقبل. ويخوض بايدن وكل الطامحين لنيل ترشيح الديمقراطيين، منافسة مهمة للمرة الأولى مع رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبيرج في «الثلاثاء الكبير». وغمر بلومبيرج البلاد بنصف مليار دولار من الدعاية، ولم يشارك في الانتخابات التمهيدية الأربع الأولى، لكن خمساً من ولايات «الثلاثاء الكبير»، وهي ألاباما ونورث كارولاينا، وتنيسي وآركنسو، وفرجينيا، بها أعداد كبيرة من الناخبين من أصل إفريقي، ما قد يساعد بايدن على العودة بقوة.(وكالات)