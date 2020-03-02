سلطان عمان يُعين فاتك بن فهر مبعوثاً خاصاً له

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، الأحد، 10 مراسيم بينها اعتماد قانون جهاز الأمن الداخلي، وإجراء تعديلات على قانون الدفاع المدني «اللجنة الوطنية للدفاع الوطني».

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسوماً بشأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني، يكون لها الشخصية الاعتبارية والمالية والإدارية وتتبع ديوان البلاط السلطاني، ويكون لها أمين عام.

ومن بين المراسم العشرة التي أصدرها السلطان هيثم مرسوم بتعيين فاتك بن فهر آل سعيد، مبعوثاً خاصاً له، وتعيين سالم بن محمد المحروقي وزيراً للتراث والثقافة.

كما أصدر سلطان عمان مرسوماً بمنح الشيخ سباع بن سباع السعدي أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات مرتبة وزير، وتعيين سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيلاً لوزارة شؤون الفنون.

ومن ضمن المراسيم تعيين فيصل بن حمود بن نصر البوسعيدي مستشاراً في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة، وتعيين منصور بن ماجد آل سعيد مستشاراً خاصاً لسلطان عمان بمرتبة وزير.

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يجدر بالذكر أن فاتك بن فهر آل سعيد، هو نجل عم سلطان عمان، وشغل العديد من المناصب، حيث تولى منصب أمين عام الفنون الشعبية في «وزارة التراث القومي والثقافة».

كما شغل منصب أمين عام «وزارة التراث القومي والثقافة»، وأيضا المشرف العام على «مجلس الشعر الشعبي العماني».

ومبعوث سلطان عمان الجديد، شاعر له العديد من الدواوين الشعرية مثل «طير البوادي»عام 1988م، و«رحماك يا رب» عام 1990م، و«سهير الطرف» في نفس العام، و«هودج الليل الستير» عام 1999م، وديوان «النديم» عام 2006م، وغيرها، فهو أحد أصحاب الكلمة الجميلة التي تلألأت في سماء الشعر والأغنية الخليجية.

ففاتك بن فهر يصنف بأنه أحد رموز الشعر الشعبي في سلطنة عُمان والخليج العربي، حيث توطدت علاقته بالقصيدة منذ الطفولة.

ولذلك أطلق عليه «نديم السويق» وهو لقب أصبح مألوفاً يطلق على المبعوث الجديد لدى فئة كبيرة ممن يتابعون كتاباته في عُمان أو على مستوى دول الخليج، وهو لقب يؤكد فاتك بن فهر أنه يعتز به كثيراً كونه مرتبطاً بالولاية التي ولد بها ولها مكانة خاصة في نفسه حيث ذكريات الطفولة والصبا.

وكان السلطان هيثم بن طارق قد استقبل بقصر العلم العامر الأحد نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للسلام عليه بمناسبة تسلمه منصبه راجياً له ولمسيرة مجلس التعاون كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من آمال وتطلعات شعوب دول المجلس.(وكالات)