5437 مستثمراً جديداً في دبي خلال فبراير بنمو 47 %

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

شهد شهر فبراير/‏ شباط الماضي تسجيل 4452 رخصة جديدة في دبي مقارنة ب2002 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2019 وبنمو 122%، وبزيادة بلغت 9.3% عن شهر يناير/‏ كانون الثاني الماضي الذي حقق 4075 رخصة، حسب بيانات «خريطة دبي للأعمال» التابعة ل«دائرة التنمية الاقتصادية».

تظهر نتائج بيانات «خريطة دبي للأعمال» ارتفاعاً واضحاً في ثقة الشركات ورجال الأعمال بالبيئة الاقتصادية في الإمارة، وتحديداً بعد الحوافز والمبادرات، التي أطلقتها دبي خلال العام الجاري؛ لتحفيز بيئة الأعمال، حيث وصل عدد المستثمرين الجدد في فبراير الماضي 5437 مستثمراً مقارنة ب3707 مستثمرين في الشهر نفسه من العام الماضي بنمو 46.6%، بينما سجل عدد المستثمرين الذين أضافوا رخصاً جديدة خلال الفترة نفسها 3770 مستثمراً مقارنة ب3484 مستثمراً بنمو 8%.



تنوع الرخص



وتنوعت الرخص الصادرة ما بين تجارية وسياحية وصناعية ومهنية؛ حيث شكلت الرخص المهنية الحصة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة بنسبة تزيد على 72% من خلال 3222 رخصة، وجاءت التجارية ثانياً بواقع 1161 رخصة تعادل 26%، والسياحية والصناعية في المركزين الثالث والرابع ب51 و 18 رخصة على التوالي.

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التوزيع الجغرافي



ومن حيث توزيع المناطق، استحوذت منطقة ديرة على الحصة الأكبر من عدد الرخص الجديدة

في فبراير الماضي من خلال 2596 رخصة مقارنة ب1030 في الشهر نفسه من 2019 بنمو 152%، ثم بر دبي ثانياً ب1826 رخصة مقارنة ب958 رخصة وبنمو 91%، أما ثالثاً فكانت دبي الجديدة ب27 رخصة مقارنة ب11 رخصة بنمو 145%.

وتعكس هذه الأرقام توجّه مجتمعات الأعمال بإمارة دبي نحو الاستثمار في الأنشطة كافة مع ملاحظة النمو في القطاع المهني بشكل كبير، كما تعكس أيضاً نمو الاستدامة المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية بإمارة دبي، ويؤكد جاذبية دبي في استقطاب الشركات والأفراد وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء.

ويواصل اقتصاد دبي النمو بخطى ثابتة مدعوماً بمبادرات نوعية وتشريعات جديدة، ساهمت في تعزيز جاذبية الإمارة وتعزيز مكانتها الاقتصادية بين مدن العالم؛ مثل عامل البنية التحتية والخدمية في دبي وسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال، ما يعزز اختيار الإمارة كوجهة مثالية للبدء في ممارسة الأعمال.

678573 عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الدولة بنهاية فبراير



ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات إلى 678573 رخصة مع نهاية فبراير 2020، وذلك بحسب ما أظهرته أحدث إحصائيات السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد.

ويعكس هذا النمو تواصل النشاط في جميع القطاعات الاقتصادية التي ما زالت تحافظ على وتيرة نشاطها بنسب جيدة وبوتيرة متصاعدة.

وكان مصرف الإمارات المركزي أشار في وقت سابق إلى أن نسب نمو الاقتصاد الوطني الكلي وصل إلى 2.9% خلال العام 2019.

وتفصيلاً على مستوى إمارة دبي فقد بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية 321598 رخصة في نهاية شهر فبراير الماضي، تشكل نحو 47.4% من إجمالي عدد الرخص في جميع إمارات الدولة.

أما في إمارة أبوظبي فقد بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية 143844 رخصة تشكل 21.2% من إجمالي الرخص في جميع إمارات الدولة بحسب السجل الوطني الاقتصادي.

وتوزعت بقية الرخص على إمارات الدولة الأخرى وفي مقدمتها إمارة الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين. (وام)