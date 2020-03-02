إجراءات احترازية في مدارس أبوظبي للوقاية من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

أصدرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، تعميماً لجميع المدارس الخاصة في الإمارة تحت عنوان «تنبيه هام للصحة والسلامة»، بهدف التعريف بالإجراءات الوقائية لضمان بيئة صحية في المدارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فيما بدأت المدارس الخاصة في أبوظبي، بتقصي تاريخ سفر الطلبة، وذويهم، خلال الشهر الماضي، وأرسلت رسائل إلى ذوي الطلبة، دعتهم فيها إلى تقديم معلومات بشأن تاريخ سفرهم في آخر 28 يوماً، مشددة على ضرورة الإبلاغ مستقبلاً، وبانتظام، في حالة السفر.

وطالبت المدارس أولياء الأمور بتعبئة نموذج موحد في حال زار الطالب، أو أحد أقربائه 7 دول خلال الفترة الأخيرة، تضمنت الصين، وهونج كونج، وكوريا الجنوبية، وإيران، واليابان، وسنغافورة،وإيطاليا، مع ذكر تاريخ الذهاب، والعودة، وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي وفقاً لسياسة الوقاية من الفيروس، لضمان سلامة الطلبة .

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنها وجهت كل العاملين، والطلاب، وأقاربهم العائدين، مؤخراً، من الصين ، وأي من الدول الأخرى التي ينتشر فيها الفيروس، بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوماً، على أن يخضعوا للفحوص اللازمة قبل العودة للمدرسة، كما قامت برفع وعي إدارات المدارس، والمدرسين، بشأن الفيروس، وتوفير مواد إرشادية بشأن التدابير الوقائية، إضافة إلى تنظيم ورش عمل بالتعاون مع دائرة الصحة لتدريب الممرضات والطاقم الطبي في المدارس على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه فيها.

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وشددت الدائرة في التعميم، على قيامها مع مركز النقل المتكامل بتكثيف جهود تنظيف، وتعقيم الحافلات المدرسية بشكل متكرر، باستخدام مواد التنظيف الملائمة، وتعليق عمل الحضانات مؤقتاً لحماية الأطفال، نظراً لاحتمال عدم تحملهم لأثر المواد الكيميائية المستخدمة ضمن إجراءات النظافة المشددة والمتبعة حالياً.

كما دعت الدائرة ذوي الطلبة، إلى الاطلاع المستمر على المستجدات حول الفيروس، والمواد التوعوية الخاصة، به من خلال زيارة الصفحة الرسمية بدائرة الصحة، والتواصل مع مركز خدمة «استجابة» (دائرة الصحة)، على الهاتف 8001717، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع على الهاتف رقم 80011111. وأكدت مدارس أبوظبي الحكومية، والخاصة،، التزامها بكل ما ورد في التعميم،برفع كفاءة النظافة وفرض إجراءات التطهير المنتظمة ، وتفعيل دور ممرضي العيادات المدرسية، ودور الاختصاصيين الاجتماعيين، كما ألغت المدارس الطابور الصباحي، وعلقت الفسحة.

وقال خالد السعيدي، مدير مدرسة ثانوية في أبوظبي، إن معظم مدارس أبوظبي اتخذت تدابير احترازية منذ أن وصلتها الإرشادات والتعليمات من وزارة التربية والتعليم، لضمان بيئة صحية.

وأكد نبيل عبدالعزيز، مدير مدرسة ثانوية أبوظبي، أن ممرضي المدارس مروا على الطلاب في فصولهم، لفحص درجات حرارتهم، وإلقاء محاضرات التوعية بين أوساطهم عن الفيروس.

من جانبها، أكدت دائرة المواصلات المدرسية في أبوظبي، اتخاذ ها الإجراءات اللازمة في مشروع تنظيف وتعقيم كل الحافلات المدرسية التي تنقل طلبة المدارس الحكومية، وطلبة بعض المدارس الخاصة، بشكل متكرر باستخدام مواد التنظيف الملائمة.