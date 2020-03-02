شكرا لقرائتكم خبر عن «البنـوك» تـقـود تراجـع الأسـهم.. و6 شـركات تحتـكر الارتفاعـات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في أولى جلسات الأسبوع، مع نظيراتها الخليجية، متأثرة بالأداء السلبي للأسهم العالمية التي منيت بخسائر قوية خلال الأسبوع الماضي، إثر تداعيات أزمة «كورونا» عالمياً.

ونشطت التداولات بشكل طفيف، خلال جلسة أمس، مقارنة مع الجلسات اليومية، لكنها لم تصل إلى مستويات «الهلع البيعي»، في ظل السيولة الضعيفة التي جنبت الأسواق تعرضها لخسائر أكبر، لاسيما أن صافي استثمار الأجانب في كل سوق وصل إلى حدود 20 مليون درهم، بين محصلة بيع، ومحصلة شراء. وشهدت الأسهم القيادية، في العقار، والبنوك، والاتصالات، تراجعات متفاوتة، أفقدت مؤشر سوق دبي 116 نقطة، بنسبة تراجع 4.49%، بينما فقد مؤشر سوق أبوظبي 177 نقطة، وبانخفاض 3.62%، بعد أن ضغطت قياديات البنوك على المؤشرات العامة.

وسجلت السيولة الإجمالية في الأسواق 449.1 مليون درهم، منها 263.6 مليون درهم في دبي، و185.5 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول أسهم 228.27 مليون سهم، توزعت بواقع 148.6 مليون سهم في دبي، و79.67 مليون سهم في دبي.

وهبط مؤشر سوق دبي إلى مستوى 2473.82 نقطة، تحت وطأة النزول الحاد للمؤشرات القطاعية كافة.

وانخفض قطاع العقار 4.77% مع تراجع «إعمار العقارية» 5.14%، و«إعمار للتطوير» 0.55%، و«إعمار مولز» 4.97%، و«الاتحاد العقارية» 5.47%، و«أرابتك» 6.04%، و«داماك» 8.37%، و«ديار» 4.19%.

وانخفض قطاع البنوك 4.23% بفعل هبوط «دبي الإسلامي» 2.59%، و«الإمارات دبي الوطني» 6.77%.

وتراجع قطاع الاستثمار أكثر من 3% إثر تراجع «دبي للاستثمار» 1.57%، و«سوق دبي المالي» 7.73%، و«شعاع كابيتال» 2.42%.وهبط قطاع النقل 5.84% مع هبوط «العربية للطيران» 7.14%، و«أرامكس» 4.92%.

من جهته، أغلق مؤشر سوق أبوظبي عند مستوى 4723.82 نقطة، بفعل نزول جماعي للمؤشرات القطاعية.

وتراجع قطاع البنوك 3.9% نتيجة نزول «أبوظبي الأول» 3.91%، و«أبوظبي التجاري» 5.61%، و«أبوظبي الإسلامي» 5.28%.

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وانخفض قطاع العقار 5.1% متأثراً بانخفاض «الدار» 5.19%، و«رأس الخيمة العقارية» 3.91%.

وهبط قطاع الاتصالات 3.16% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها. وتراجع قطاع الطاقة 4.87% مع تراجع «دانة غاز» 8.46%، و«أدنوك للتوزيع» 1.34%.

ونزل قطاع الاستثمار 1.68% بعد نزول «إشراق» 3.55%، و«الواحة كابيتال» 1.83%، و«العالمية القابضة» 1.45%.

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي، بقيمة 74.5 مليون درهم، مغلقاً عند 5.26 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 73.3 مليون درهم، وأقفل عند 11.7 درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات وصلت إلى 37 مليون درهم، مغلقاً عند 3.32 درهم.

وفي سوق العاصمة، جاء في صدارة التداولات «أبوظبي الإسلامي» بقيمة 52.4 مليون درهم، مغلقاً عند 5.2 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 31 مليون درهم، وأقفل عند 13.76 درهم.

واقتصرت قائمة الأسهم المرتفعة في سوق دبي على 4 فقط، وفي مقدمتها «مصرف السلام السودان» الذي زاد 6.15% عند 1.38 درهم، وفي المقابل، انخفض «الرمز كوربوريشن» 9.98% ليغلق عند 0.586 درهم.

أما في سوق أبوظبي، فقد ارتفع سهمان فقط، وهما «دار التمويل» بنسبة 11.03% إلى 1.61 درهم، و«طاقة» بنسبة 0.76% عند 0.66 درهم، وعلى العكس، كان في مقدمة الأسهم المتراجعة «بلدكو» بنسبة 9.92% إلى 0.32 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 18.82 مليون درهم، محصلة شراء، منها 5.56 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و13.26 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 20.5 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل عمليات بيع للعرب والخليجيين والأجانب، بصافي استثمار 20.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 7.82 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و12.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، وبقيمة طفيفة جداً للمستثمرين العرب.

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار 62.6 مليون درهم محصلة بيع، منها 44.8 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و17.85 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 62.65 مليون درهم محصلة شراء، منها 44.8 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و17.85 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.