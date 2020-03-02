سعود بن صقر: الإمارات منارة لنشر مبادئ السلام والإنسانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الأحد، في قصر سموّه بمدينة صقر بن محمد، المطران مايكل أوغسطين أوين لويس رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، يرافقه الأب كينيت ميدلتون، من كنيسة سانت لوك برأس الخيمة.

وأكد سموّه خلال اللقاء، أن دولة الإمارات تشكل منذ تأسيسها وطناً عالمياً للتسامح، ومنارة لنشر أسمى مبادئ السلام والإنسانية، انطلاقاً من الأسس والقيم والمبادئ التي أرساها الآباء المؤسسون، ورسخت دور الدولة أنموذجاً حضارياً لتعايش الثقافات لتسهم بفاعلية في مسيرة تطور البشرية على مختلف الصعد.

وأشاد سموّه بدور الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، في تعزيز الروابط التي تجمع بين شعوب المنطقة، والعمل على تحقيق مزيد من الرخاء والازدهار، فيما أعرب المطران أوغسطين، عن بالغ شكره لصاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وعبر عن سعادته بزيارة مجتمع رأس الخيمة المتسامح والمنفتح على العالم، الذي يمثل صورة فريدة للمجتمعات الحضارية والإنسانية. (وام)