«النمر» يفترس «الليث» في الدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

اكتسح اتحاد جدة، «النمور»، مرمى ضيفه الشباب، «الليث»، 5-1 أمام 27 ألف متفرج على ملعب الجوهرة المشعة في ختام الجولة 20 من دوري المحترفين السعودي، محققاً أكبر انتصارات العميد هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 22 نقطة، بيد أنه لا يزال في منطقة الخطر بالمركز الثاني عشر، وتجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز الثامن، وتعرض لخسارة مذلة، وغير متوقعة.

تقدم الشباب بعد 10 دقائق من انطلاقة الشوط الأول عن طريق ماكيتي ديوب، بيد أن الاتحاد عاقبه بعد ذلك بهدفين عن طريق ويلفر بوني، وحمدان الشمراني، وأضاف «النمور» في الشوط الثاني ثلاثة أهداف عن طريق حمدان الشمراني، ورومارينيو هدفين، مستفيداً من نقص الشباب بعد طرد محور الارتكاز ندياي في الدقيقة 74.

ويواجه الاتحاد في الجولة المقبلة الحزم لفك الاشتباك على المركز 12 بينما يلتقي الشباب بالعدالة متذيل الترتيب.

من جانبه، ضرب الاتفاق مرمى ضيفه أبها بأربعة أهداف، لهدف، رافعاً رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر، وبقي أبها على 24 نقطة، في المركز 11، وستكون المباراة القادمة للاتفاق أمام الهلال المتصدر السبت، بينما يلتقي أبها فريق التعاون.

وفاز الفتح على الوحدة 3-2، ليتقدم للمركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

من جانبه، فجّر النصر مفاجأة عندما أصدر بياناً طالب فيه اتحاد الكرة بإقالة الإسباني فرناندو تريساكو، من رئاسة لجنة الحكام بعد الأخطاء التحكيمية التي وقعت، على حد وصفه.