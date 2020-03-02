هيئة «استشاري الشارقة» تطلع على عدد من المقترحات

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أكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، تواصل دور المجلس في مناقشة مختلف القضايا الوطنية، خاصة تلك التي ترتبط بحياة المواطنين في المجالات كافة، والعمل على رفع التوصيات بشأنها بعد دراستها وطرحها على المسؤولين، مشيراً إلى أن المجلس سيناقش العديد من سياسات الدوائر الحكومية خلال الفترة المقبلة للوقوف على ما تقدمه من أعمال وخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الشارقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر، صباح الأحد، في مقر المجلس بمدينة الشارقة. وأشار السويدي رئيس المجلس إلى أهمية التواصل والتفاعل عن قرب مع فئات المجتمع المختلفة من قبل لجان المجلس والأعضاء والعضوات، والتعرف عن قرب إلى رؤى المواطنين ومقترحاتهم إزاء مجمل السياسات والاستراتيجيات المقدمة من قبل الدوائر الحكومية في المجالات المختلفة من تعليم، ورعاية صحية، وإسكان، واقتصاد، وغيرها من العديد من المجالات التي ترتبط بالخدمات العامة التي يتم تقديمها إلى أفراد المجتمع.

وأكد على أن المجلس سيواصل عطاءه في تلمس قضايا المواطنين ومناقشتها خلال الفترة المقبلة، في ظل العناية والاهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وما يوليه من اهتمام كبير بتمكين المجلس في ممارسة دوره لتمثيل وخدمة المجتمع.