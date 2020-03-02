شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح.. ساحة عصف ذهني في «أيام الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تحت عنوان «المسرح والبحث الأكاديمي اليوم.. الإشراقات والإشكاليات»، انطلقت فعاليات الملتقى الفكري المصاحب للدورة الثلاثين من «أيام الشارقة المسرحية» في فندق هيلتون الشارقة صباح الأحد، حيث تناولت الجلسة الأولى (المسرح والبحث الأكاديمي اليوم.. بين المواكبة والانقطاع) عدة أوراق بحثية ناقشت منهجية البحث المسرحي.

أدار الجلسة الباحث المغربي مسعود بوحسين، الذي نوّه في مستهل حديثه بأن محاور الجلسة، تطرح العديد من الأسئلة الحيوية، أهمها التساؤل عن الإقبال الذي تشهده حركة البحث الأكاديمي من قبل الباحثين، مقارنة بحقول الإبداع الأدبي الأخرى، وماهي الموضوعات والتوجهات والمناهج الغالبة في ما ينجز في المجال المسرحي؟، وإلى أي مدى استطاع البحث المسرحي الأكاديمي أن يستجيب لما يمتلكه المسرح من قدرة وحيوية عاليتين على التداخل والتقاطع مع مختلف قصص وقضايا الحياة، وصورها الاجتماعية والسياسية؟

وأخيراً طرح بوحسين سؤال التكنولوجيا، فالثورة التي أحدثتها في مجال الحفظ والنشر المكتبي وجعل عملية الوصول إلى المعلومة من اليسر والسهولة بمكان، لابد أن لها تأثيراً واضحاً مباشراً أو غير مباشر على ما ينجز من أبحاث أكاديمية تدور حول المسرح.

«يتطور المسرح ويتجدد في بحثه الدائم عن الدهشة والتجلي والمعاصرة، ليشكل فعل جمال وتحرر وتنوير، ولعل في هذه التلقائية والفطرية والحدسية في بنائه، اتزان جديد مع كل تجربة له، عبر اتجاهاته ونظرياته ومدارسه المتعددة» بهذه الرؤيا استهل الباحث الأردني د. فراس الريموني مداخلته، وقال:

«الحيوية والديناميكية التي يرصدها الباحثون الأكاديميون في تجدد وتطور جميع عناصر المسرح البنائية، كالإخراج والتمثيل والموسيقى والديكور والسينوغرافيا، تحتاج لرؤى وأطروحات فكرية وفلسفية لرصد هذا التطور وتلك التجارب، وأيضاً النظر فيها وبحثها بشكل أكاديمي دقيق، وإعادة خلقها نقدياً وفنياً عبر وسائل ابستيمولوجية، وإجراءات بحثية، ومؤشرات وإحصائيات ومقترحات وتوصيات، للوصول إلى نتائج تعمل على الدفع بالمسرح إلى الأمام دائماً».

وأكد دكتور الريموني أن حركة البحث الأكاديمي المسرحي لا تقتصر على دارسي المسرح؛ بل يجب على التربويين وعلماء النفس وغيرهم من المتخصصين في كافة العلوم الإنسانية، إجراء البحث الأكاديمي المسرحي، لكسر المألوف في عملية البحث، والاستفادة من كافة العلوم لتطوير المسرح بحثياً ونقدياً.

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اتجاهات مختلفة

وأكد د. المعز مرابط، مخرج وممثل وأستاذ جامعي متخصص في تقنيات ومناهج التمثيل والأداء، أهمية الموضوع المطروح للنقاش في الملتقى الفكري.

وفي مداخلته التي قدمها بعنوان «البحث الأكاديمي المسرحي في تونس.. الأسس والمباحث والرهانات» يقول: «حاولت من خلال هذه الورقة البحثية أن أقدم فكرة عن تطور البحث الأكاديمي في تونس من خلال الأرقام وتبيين مجالات اهتمامات الباحثين في تونس على مستوى المسرح، وقد حددنا عشرة مجالات على اعتبار أنها تحيط بمختلف الاتجاهات. أما المسائل الأساسية التي وقفت عليها فأبرزها هيمنة النظريات على هذه البحوث، مع انخفاض نسبة الأبحاث المتعلقة بالجوانب التطبيقية والعملية للممارسة المسرحية، وأيضاً واقع البيداغوجية ومسرح النشأة والوساطة المسرحية التي تعتبر مجالات جديدة ومهمة في الممارسة المسرحية اليوم، كما حاولت الإحاطة بالنقاط التي تبين حدود تجربة البحث الأكاديمي اليوم، ومدى إمكانية فتح آفاق جديدة لها، مع تطوير الاهتمام بالجوانب العملية لتكون أبحاثاً تطبيقية من خلال المخابر».

ومن بين التوصيات التي أكدها، الدعوة إلى الانفتاح على البحث الأكاديمي في العالم العربي، وخلق التقاطعات والتواصل بين مختلف الباحثين في العالم العربي.

وأكد ضرورة إيجاد مركز للبحث على المستوى العربي يؤلف ويجمع بين مختلف هذه النقابات والنتاجات والتجارب، مشيراً إلى أهمية تجربة «أيام الشارقة المسرحية» التي وصلت إلى الدورة الثلاثين؛ كونها فرصة ثمينة للقاء والتواصل، وحبذا لو أمكن تعميم هذه التجربة عربياً لتمتد على نطاق أوسع وتكون لها مردودية أكبر من خلال مركز بحث يؤثر في هذه البحوث ويتيح إمكانية نشرها على مستوى العالم العربي، ويتيح الفرصة للباحثين للتعرف إلى هذه البحوث والغاية منها، كما أشاد بالمجهود الكبير في مجال النشر الذي تقوم به الشارقة ممثلة في دائرة الثقافة والإعلام.

فعالية

أما الباحث د. أحمد شنيقي، أستاذ في جامعة عنابة، وأستاذ زائر في العديد من الجامعات الفرنسية، فأوضح خلال مداخلته التي قدمها تحت عنوان «المسرح في الجامعة الجزائرية.. واقع البحث وأسئلته»، أن أي حركة بحثية أكاديمية مسرحية، هي وليدة ونتيجة حراك مسرحي فعال ونشط، وأنه لطالما هناك حراك مسرحي في أي دولة عربية، فطبيعي أن تجد صياغات مفاهيمية ودراسات بحثية تنير هذه الحركة، وتبحث في جمالياتها بتفكيك بنائها نقدياً وفنياً، في سبيل تطويرها وتبيان نقاط ضعفها وقوتها، من أجل مسرح مزدهر، وأكد أن ثمة وعياً أكاديمياً مسرحياً في الوطن العربي، لكن ما ينقصه هو ذلك الاتحاد والجدل الخلاق الذي يجعل تلك الدراسات البحثية هي والتجربة المسرحية، لا تنفصلان في العملية الإبداعية والنقدية.