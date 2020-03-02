«بيئة أبوظبي» تكرّم شركاءها بشعار «معكم تزدهر بيئتنا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

نظمت هيئة البيئة - أبوظبي، يوم الخميس الماضي، حفلاً تحت شعار «معكم تزدهر بيئتنا»، كرّمت خلاله شركاءها الاستراتيجيين والمتعاملين معها، من جهات حكومية، وغير حكومية، لدعمهم في تحقيق رسالتها المتمثلة في حماية البيئة والمحافظة عليها.

حضر الحفل مريم المهيري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، ورزان المبارك، العضو المنتدب للهيئة، والدكتورة شيخة الظاهري، الأمينة العامة للهيئة، وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات من 85 جهة حكومية، وخاصة. وأضاء الحفل على الإنجازات التي حققتها الهيئة منذ انطلاق مسيرتها في المحافظة على الإرث البيئي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قبل خمسة وعشرين عاماً.

وقالت الدكتورة شيخة الظاهري، في كلمتها «ونحن نحتفل بخمسة وعشرين عاماً من عملنا البيئي، نتطلع إلى ما أحرزناه بعين فاحصة لتقييم التجارب، والبناء على الدروس المستفادة، إذ إن الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة والعملية لمعالجة الضغوط الحالية؛ كزيادة عدد السكان، والطلب المتزايد على الموارد الطبيعية، باتت ملحّة، لذا، علينا العمل لإيجاد حلول مبتكرة، من شأنها أن تصب في بوتقة الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية قيادتنا في التنمية المستدامة».

وعبرت عن شكر الهيئة لدعم القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد البدء بوضع استراتيجية الهيئة الخمسية 2021- 2025، التي ستركز على تنفيذ مبادرات استشرافية للمرحلة القادمة، وعلى الابتكار والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لتحسين جودة حياة الإنسان ومستقبله.