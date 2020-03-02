أحمد آل ناصر: منظومة متكاملة لتعزيز المهارات التخصصية للمواطنين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد ياسين



أكد أحمد آل ناصر وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون تنمية الموارد الوطنية، أن الوزارة تطبق منظومة متكاملة، تتضمن مشاريع ومبادرات مبتكرة، تعمل على تعزيز الكفاءات الفنية والمهارات التخصصية للموارد البشرية الوطنية؛ وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات.

وأوضح آل ناصر ل«الخليج»، أن من بين تلك المبادرات برامج الإرشاد المهني التي تهدف إلى تقديم خدمات الإرشاد والتوعية للمواطنين حسب الفئات المستهدفة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل من المهارات والكفاءات؛ للحصول على فرص وظيفية ملائمة في القطاع الخاص، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن هذه الخدمات يتم تقديمها في مراكز سعادة المتعاملين - توطين، المنتشرة بمناطق الدولة المختلفة، فضلاً عن منتدى «الطلبة توطين 360» والبرنامج الوطني للتدريب الميداني والصيفي «وجهني».



فرص عمل



وبيّن أن برامج تنمية المهارات والتدريب يتم من خلالها تدريب الموارد البشرية الوطنية؛ بهدف تعزيز قدراتهم في اكتساب الخبرات والمهارات العملية، والتي قد تساهم في حصولهم على فرص العمل المناسبة لهم في القطاع الخاص، والتي تضم برامج التدريب المنتهي بالتوظيف والتي يتم تقديمها للمواطنين؛ لتطوير مهاراتهم الوظيفية والسلوكية؛ بهدف تثبيتهم في فرص العمل بعد فترات التدريب الميداني أو خلال فترة التجربة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

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تطوير مهارات



وتضم تلك البرامج أيضاً برامج تمكين العاملين في القطاع الخاص؛ حيث يتم العمل على تطوير مهارات وكفاءات المواطنين، وتمكينهم من شغل الوظائف التخصصية في القطاع الخاص، فضلاً عن برامج تمكين الباحثين عن عمل، التي تقوم على تطوير المهارات الفنية والكفاءات التخصصية للمواطنين المستهدفين.

وأوضح آل ناصر أن الوزارة تقدم تلك البرامج عبر البوابة الوطنية للتدريب، والتي تعد منصة مبتكرة؛ لتمكين المواطنين من الوظائف في سوق العمل، وبما يتوافق مع متطلبات الوظائف المتوافرة لدى المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص.

وكانت الوزارة أطلقت مؤخراً بالتعاون والشراكة مع مؤسسة الإمارات (شباب) والمؤسسة الاتحادية للشباب «المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي» والتي تتيح للمواطنين والمواطنات أصحاب المهارات، ممن تزيد أعمارهم على 21 عاماً تقديم الخدمات إلى الجهات الحكومية والخاصة بمقابل مادي نظير الخدمة المقدمة؛ وذلك اعتباراً من شهر مارس الجاري.

وبإمكان المواطنين والمواطنات من أصحاب المهارات، الراغبين بتقديم الخدمات للجهات الحكومية والخاصة التسجيل في المنصة الإلكترونية www.aefreelancer.ae للحصول على الترخيص اللازم من وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تتولى الإشراف على المنصة وتوفير الدعم اللازم للمواطنين المسجلين فيها بما في ذلك تدريبهم وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وإرشادهم بما يمكنهم من الاستفادة القصوى من المنصة.



التوظيف الذاتي



وبحسب آلية عمل المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي، فإن الجهات المعنية ستقوم بطرح مشروعاتها المطلوبة؛ من خلال المنصة والتي سيقوم بموجبها أصحاب المهارات الوطنية بتقديم عروضهم الفنية والمالية من ثم تختار تلك الجهات أحد تلك العروض؛ لإنجاز المشروع المطلوب أو تقوم هذه الجهات بطرح مشروع ما على أحد المسجلين في المنصة لإنجازه بشكل حصري فيما يتم سداد المقابل المادي بعد استلام الجهة المعنية للخدمة المطلوبة وموافقتها عليها.

وتم تحديد ست خدمات رئيسية يستطيع المواطنون تقديمها للجهات؛ حيث تشمل الخدمات الإدارية والمهنية وخدمات التسويق وخدمات التصميم وخدمات الترجمة والكتابة وتطوير المحتوى (العربية والإنجليزية) والخدمات الرقمية وخدمات التصوير والمونتاج.