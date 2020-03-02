عيادات «القافلة الوردية» تقدم 6748 فحصاً منها 1418 للرجال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نجحت العيادات الطبية الثابتة، المنتشرة في مدن الدولة، والعيادات المتنقلة، والمؤقتة المرافقة لمسيرة فرسان القافلة الوردية العاشرة، مع ختام يومها الرابع، في توفير الفحوص الطبية المجانية، للكشف عن سرطان الثدي ل 6748 شخصاً، بينهم 5330 سيدة، و1418 رجلاً.

قدمت عيادات المسيرة التي تستمر حتى 6 مارس، تحت شعار «لم ننتهِ بعد»، 1199 فحصاً للماموغرام، منها 194 في العيادة المتنقلة. و387 فحصاً بالأشعة.

واستقبلت العيادات الثابتة 3217 شخصاً، منهم 3057 سيدة. والعيادات اليومية استقبلت 2487 شخصاً، منهم 1040 رجلاً.

وكشفت المسيرة أن عدد المواطنات اللاتي تقدمن للفحوص، وتقل أعمارهن عن الأربعين، بلغ 245، مقابل 131 تجاوزن هذا العمر. فيما بلغ عدد المقيمات اللواتي أجرين الفحوص دون الأربعين 3734، مقابل 1220 تجاوزن هذه السن.

فيما وصل عدد المواطنين الذين أجروا الفحوص، دون سن الأربعين إلى 65، مقابل41 تجاوزوها، في حين بلغ عدد المقيمين الذين تقل أعمارهم عن الأربعين 875، مقابل 437 ممن تجاوزوها.

وقالت الدكتورة سوسن الماضي، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، رئيس اللجنة الطبية والتوعوية للمسيرة «برهنت المسيرة حتى الآن، على المكانة التي وصلت إليها في دولة الإمارات، للأعداد الكبيرة التي أقبلت لإجراء الفحوص، ما يدعو إلى الفخر والثناء على الطواقم الطبية التي تشاركنا».

وأكدت الدكتورة ندى يونس، الطبيبة في العيادة الثابتة للمسيرة في «فيستيفال سيتي» دبي التي انضمت إلى كوادرها الطبية، منذ دورتها الخامسة، أن المسيرة أحدثت نقلة نوعية في وعي الناس، بضرورة الفحص المبكر.

وأثنت الفلبينية نيكول كادوريس (24 عاماً)، على جهود فرسان القافلة الوردية، مؤكدة أنها اعتادت على إجراء الفحوص، لأهمية الوقاية من هذا المرض، بصرف النظر عن السن.

وضمن جولاتها اليومية انطلقت المسيرة في يومها الرابع من شاطئ الممزر، وحديقة الممزر، نحو سيتي ووك، للتعريف بأهدافها.

وحطت المسيرة رحالها يوم السبت في الفجيرة، لتنطلق من كورنيش الفجيرة، ثم إلى ميناء الفجيرة، فالسوق القديم في خورفكان، قبل أن تختتم يومها بمحطتها الخامسة في مستشفى خورفكان، حيث قطعت 24 كم.



العيادات التابعة للمسيرة



وتستقبل العيادات الموجودة في الفجيرة الرجال والنساء، لإجراء الفحوص، في مستشفى الفجيرة من ال 10 صباحاً، وحتى ال 6 مساءً، كما تستقبل العيادات في مستشفى خورفكان، ومركز سيجي للرعاية الأولية، النساء من ال 10 صباحاً وحتى ال 6 مساءً، فيما تعمل العيادة في لولو مول من ال 2 ظهراً وحتى ال 10 مساءً.

وخصصت المسيرة عدداً من العيادات في رأس الخيمة، تتوزع في مراكز التسوق، والمستشفيات، وتعمل جميعها من ال 10 صباحاً وحتى ال 6 مساءً، حيث توجد عيادات السيدات في مستشفى صقر السيدات، وراك مول، وقرية الحمراء، وعيادات

الرجال والنساء في مستشفى شعم.

أما أم القيوين، فعيادات السيدات في: مراكز فلج المعلا، والسلمة، والخزان. والرجال والسيدات في مستشفى أم القيوين، وتعمل جميعها من ال 10 صباحاً وحتى ال 6 مساءً.

وتواصل العيادات الثابتة عملها بإمارة الشارقة في واجهة المجاز المائية، بالتعاون مع مستشفى الجامعة، ومستشفى ميد كير، وفي حديقة الحميدية بعجمان، وفيستيفال سيتي دبي في إمارة دبي، ومول أم القيوين في إمارة أم القيوين، وفجيرة مول في إمارة الفجيرة، بالتعاون مع مستشفى الشرق، ومستشفى ثومبي، وفي منار مول، وذي غاليريا في العاصمة أبوظبي بالتعاون مع هيلث بوينت.