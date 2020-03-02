شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين استشاري عالمي للبدء بدراسة استراتيجية التعليم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
ترأس الأحد سعيد محمد الطاير، المفوض العام لمسار الصحة والمعرفة في مجلس دبي، الاجتماع الأول لمشروع دراسة استراتيجية التعليم في دبي، وذلك بحضور الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وفريق العمل، حيث تم تعيين الاستشاري العالمي «ماكنزي أند كومباني» للبدء بدراسة استراتيجية التعليم في دبي للخمسين عاماً المقبلة.
وقال سعيد محمد الطاير: «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووثيقة 4 يناير 2020، نعمل جاهدين لجعل دبي وجهة رائدة للتعليم، من خلال الاستثمار في التعليم، لبناء الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها وصقل خبراتها لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة بكافة مكوناتها الاجتماعية والاقتصادية».
أضاف: «تتضمن الدراسة الإجراءات المبتكرة التي تهدف إلى بناء منظومة تعليمية رائدة عالمياً والارتقاء بجودة وكفاءة القطاع التعليمي في دبي ما يساهم في بناء قطاع تعليمي يتميز بالجودة العالية».
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